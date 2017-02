Peñaranda, de titular a ser olvidado

Peñaranda en su presentación. [foto málagacf.es]

El jugador venezolano venia para ser un titular y ser una pieza importante en el conjunto boquerón, ha dejado de contar, en principio, para el 'Gato' Romero por unos partidos muy discretos.

Dos partidos sin ser convocado

El delantero centro reconvertido, lleva ya dos partidos en los que no está siendo convocado. El jugador no se ha pronunciado sobre esto, ya que algunas personas creen que Adalberto lo hace por no hacer daño a la imagen de su actual club. Esperemos que el jugador consiga de nuevo la confianza del "Gato", actual técnico del conjunto andaluz, que no está teniendo un buen comienzo, con cinco jornadas seguidas sin ganar.

Su reto es llegar a 10 goles

Diez goles son los que se propuso el jugador vinotinto al llegar a Málaga, aunque ahora puede que esa cifra se le quede muy larga, ya que sin jugar, Peñaranda lo tiene muy difícil, puesto que no puede aportar en el campo. La temporada pasada en el Granada llegó a anotar 5 goles, por ello esta temporada su objetivo es llegar a los 10, una cantidad que si no cambian mucho las cosas será imposible de superar.

Charles un nuevo obstáculo para Peñaranda

El brasileño que se ha recuperado de su dura lesión, el otro día volvió ante el C.A Osasuna, partido en el que el veterano aportó mucho y eso quiere decir que será muy difícil que Peñaranda lo supere. El brasileño, en una entrevista, afirmó que le encantaría renovar, en caso de que el club malaguista lo renueve, sería aun más complicado para Adalberto, puesto que se encuentra en el Málaga en calidad de cedido y Charles sería propiedad del club blanquiazul. Todo esto hace que el club tenga entre algodones a Charles, que cumpliría ya 3 temporadas en el Málaga. Esperemos que haya una bonita competencia entre ambos jugadores, y la afición malaguista disfrute de ambos futbolistas.