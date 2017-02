La plantilla descansará este lunes

[foto málagacf.es]

En la mañana del domingo, los titulares en el partido de ayer ante el RCD Espanyol realizaron trabajo de recuperación en el gimnasio, mientras que el resto del equipo saltó al césped del Anexo del Estadio La Rosaleda. Comenzaron con un calentamiento y, posteriormente, llevaron a cabo ejercicios con balón.

Ricca, Sandro, Weligton y el filial Luis Muñoz también trabajaron en el gimnasio, mientras que Recio, Kuzmanovic y Koné causaron baja, este último tras disputar anoche el tercer y cuarto puesto de la Copa de África, donde se alzó con la medalla de bronce.

La plantilla malauista descansará mañana lunes y volverá al trabajo el martes para preparar e choque del próximo fin de semana ante el Villarreal CF.

Uno de los que se ha entrenado en el gimnasio en el día de hoy ha sido el capitán blanquiazul, Ignacio Camacho, que atendió a los medios una vez finalizado el encuentro ante el Espanyol y comentó lo siguiente: "Nos vamos fastidiados por cómo se ha dado el partido. Creo que el equipo ha hecho un gran partido y si se tiene que perder, se tiene que perder con esta sensación de dejarnos todo en el campo. Desde el primer minuto hemos dominado el partido, en la primera fase con más control y en la segunda con más balón parado. Este es el camino y un día nos entrarán las oportunidades que tenemos”.

"Lo más importante en el fútbol son los goles. Ha sido una pena, nos faltó ese puntito de fortuna cara al gol porque ocasiones estamos creando. Hemos ganado en seguridad defensiva, tenemos más el balón ahora y hay que seguir porque queda mucha Liga y de la derrota hay que sacar lo positivo”, manifestó.

"Tenemos que seguir con el mismo camino, el del trabajo, el sacrificio, ser un equipo humilde y unido. Así es como se consiguen las victorias, que no nos vengamos abajo por el resultado porque creo que no es justo para nadie. Hemos tenido ocasiones de todo tipo y todos hemos podido meter, pero ese puntito de fortuna ahora llevamos un tiempo que no está de cara”, finalizó.