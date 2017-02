Sin noticias de las victorias lejos de la Rosaleda

Rosales disputa un balón con Joaquín en un Málaga - Betis | Carlos Martínez - VAVEL

El Málaga, desde que lograse su última victoria en Sevilla ante el Betis el 19 de marzo de 2016 por 0-1 con gol de Camacho, no tiene noticias de lo que es sacar los 3 puntos lejos de la Rosaleda. Javi Gracia no pudo conseguir la victoria en las siguientes tres salidas de final de temporada, cuando aún se tenían esperanzas de poder clasificarse para Europa. Solo logró sacar un empate a 0 en Granada y dos derrotas por 1-0 en el Calderón ante el Atlético de Madrid y en Vigo ante el Celta. Con la ilusión de la llegada de Juande Ramos y con un equipo formado con el objetivo claro de salvarse y con opciones de entrar en Europa, no consiguió tampoco conseguir la victoria fuera de casa durante su etapa en el Málaga, la cual concluyó el 22 de diciembre con su dimisión, solo logró cuatro empates, entre ellos el meritorio 0-0 en el Camp Nou, y cuatro derrotas en liga, además de la derrota en Copa del Rey ante el Córdoba. La llegada del Gato Romero además de no conseguir tampoco las victorias lejos de casa con un empate y dos derrotas, se le suma el no sacar los tres puntos en casa desde que dirige al equipo.

Por lo que uno de los aspectos a mejorar, no solo si el equipo quiere aspirar a clasificarse para Europa si no para asegurarse la permanencia, es el conseguir sumar victorias fuera de casa. Aunque visto la dinámica del equipo desde la llegada del Gato Romero, sería básico además de los partidos fuera, asegurar los puntos de casa, no solo para conseguir la permanencia si no para subir la moral del equipo.

Desde la llegada del Gato Romero y los fichajes del mercado invernal el juego del Málaga ha mejorado aunque no se haya reflejado aún en el marcador de los partidos. Se ha logrado consistencia en defensa con Demichelis y Luis Hernández, algo que era una de los puntos débiles esta temporada, pero aún falta por lograr la consistencia en el centro del campo y en lograr dar esos pases y esos centros al área que aún le falta al equipo, complementando como no puede ser de otra manera con la faceta goleadora que se ha visto mermada con la lesión de Sandro.

El domingo a las 12:00h, el Málaga visita el estadio de la Cerámica de Villarreal, ante un Villarreal que no parece a priori el rival más indicado para volver conseguir la victoria lejos de la Rosaleda. Un Villarreal que además está realizando una buena temporada y llega al partido en la sexta posición de la liga.

Aunque esto es fútbol donde las estadísticas no siempre se cumplen y puede pasar cualquier cosa. Quién sabe, quizás podría ser el punto de inflexión de la temporada para que el Málaga despegue y pueda entrar en una racha ganadora que no ha encontrado aún esta temporada.