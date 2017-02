Resultados históricos del Málaga vs Las Palmas

Google Plus

Foto: LFP

El conjunto blanquiazul se ha enfrentado con los amarillos unas 11 veces, en las que el Málaga sale con el porcentaje más alto.

Estadísticas de los partidos ante la U.D Las Palmas

El Málaga ha conseguido un total de 5 victorias, de las cuales 4 son en casa y la otra en Gran Canaria. La Unión deportiva ha conseguido 3 victorias, las tres en casa y por un resultado más que ajustado. Los empates también son bastante vistos en partidos entre estos dos equipos ya que se han logrado 3 empates, todos por la mínima y que no pasaban el gol en cada uno.

Partidos para enmarcar

Sin duda una de las victorias mas bonitas del Málaga frente a los Canarios, es el partido que se jugó la pasada temporada en la última jornada en la que los dos equipos se jugaban quedar en octava posición y redondear una grandísima temporada. Finalmente el Málaga se llevo la victoria de manera rotunda por un 4-1 que despidió la temporada a lo grande logrando quedar detrás de los grandes. Otro gran partido fue el de la temporada 2000/2001 en un partido que aunque acabó en 0-0 tuvo muchas ocasiones que dejaron al Málaga cerca de marcar, pero por falta de puntería el gol no llegó.

El partido de ida fue dominado por el Málaga pero lo ganaron Las Palmas

El equipo salió al ataque, pero en una acción precipitada Recio cometió un penalti mas que dudoso en el que Momo no perdono y anoto. El conjunto "pio-pio" no se quedó atrás y lo siguió intentando pero el Málaga seguía intentando salir a la contra. Más adelante el Málaga fue el protagonista con Charles Dias como referente pero el gol no llegó y los puntos se quedaron en Gran Canaria pese a un buen partido del Málaga.