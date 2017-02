Diego Llorente, Juankar y En-Nesyri regresan a la convocatoria

Google Plus

[foto málagacf.es]

El venezolano Juanpi es una de las novedades en la lista de convocados ya que no estará ante Las Palmas debido a unas molestias y desde el club no han querido arriesgar. La renovación del jugador fue este jueves, pero por culpa de esas molestias no podrá estrenar su renovación ante su público. El 'Gato' Romero ha convocado hasta 19 jugadores, por lo que se caerá uno en los minutos previos al encuentro. Respecto a la última lista tampoco han entrado el central Mikel Villanueva y el jugador del filial, Ontiveros.

Regresan tras varios partidos descartados Diego Llorente y el marroquí En-Nesyri, además de la vuelta por lesión de Juankar. Estos son los 19 convocados: Carlos Kameni, Martin Demichelis, Diego Llorente, Ignacio Camacho, Juankar, Michael Santos, Charles, Chory Castro, Boyko, Adalberto Peñaranda, Duda, Rosales, Keko, Jony, Miguel Torres, Luis Hernández, José Rodríguez, Pablo Fornals y En-Nesyri.

El equipo ha entrenado en la mañana del domingo pasado por agua íntegramente celebrado en el Anexo, con Kameni, Boyko y 20 jugadores a disposición de Marcelo Romero, incluidos los filiales En-Nesyri y Kuki Zalazar. Juanpi, por precaución debido a las molestias que viene sufriendo recientemente, se empleó a menor ritmo.

Aparte del grupo, realizaron labor física y con balón en el césped Sandro, Ricca y el canterano Luis Muñoz. Recio permaneció en las galerías interiores del estadio haciendo tratamiento de recuperación. Koné y Kuzmanovic, bajas. Mañana a partir de las 20:45, la Rosaleda tiene una cita para recibir a su equipo ante uno de los equipos revelaciones del presente curso como es la UD Las Palmas de Quique Setién. La afición volverá a responder y es que en los últimos cuatro años no había tenido una cifra tan alta de abonados, como la de la presente temporada, contando con hasta 23.000 personas unidas al sentimiento malaguista.