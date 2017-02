Pablo Fornals: "La afición ha ayudado al equipo en todo momento"

Google Plus

Los dos goleadores de la noche pasaron por zona mixta para comentar la victoria conseguida ante Las Palmas tras varios meses buscándola. El autor del primer gol, Pablo Fornals, se mostró muy contentó y argumentó lo siguiente: "Ya nos tocaba después de varios buenos partidos. Estoy muy contento por la noche que se ha vivido aquí, con la remontada y con la afición animándonos hasta el último momento", indicó.

"Nos vamos con muy buen sabor de boca. Lo que ha sucedido ha sido mágico, la afición ha ayudado al equipo en todo momento y lo valoramos. Le damos las gracias, nos hacía falta un partido así", añadió el joven centrocampista que marcó aunque con la ayuda de un defensa: "He centrado y ha tocado en un defensa, pero conforme he visto que iba subiendo vi que iba dentro o que iba a pasar algo".

"No llegaban las victorias pero ya tocaba", expresó Fornals. "No era explicable lo que no estaba pasando porque estábamos jugando bien. Ahora vamos a un campo difícil contra un Eibar que está muy bien", finalizó el jugador.

Otro de los goleadores, Charles, ante los micrófonos de BeinSports La Liga, indicó lo siguiente: "Llevábamos muchos partidos sin ganar, el fútbol estaba siendo injusto con este equipo. Hemos dado todo, hemos sufrido, pero se queda aquí la victoria. Nueve partidos sin ganar, es el primer triunfo del mister... Esta victoria vale más que tres puntos. Estoy contento, fueron cuatro meses muy duros, ahora se ve que volví con fuerza y ojalá que siga así", finalizó.