Google Plus

Foto: malagacf.com

El último partido disputado en el estadio de La Rosaleda dejó algo más que tres puntos en las arcas blanquiazules, ya que en este encuentro fue expulsado, por doble amarilla, José Rodríguez.

El joven futbolista alicantino fue sancionado con una rigurosa segunda amarilla, en torno al minuto 71 del último choque liguero, por el árbitro Sánchez Martínez, contra el que La Rosaleda clamó desde el comienzo del partido.

Con esta expulsión, el Málaga, con 23 partidos, se convierte, junto al Celta de Vigo, con 22, en el equipo con más expulsados de La Liga, debido a que 5 de sus jugadores han tenido que enfilar el camino de los vestuarios antes del pitido final. Entre los sancionados, además del propio José Rodríguez, se encuentran jugadores como Diego Llorente, expulsado en el Camp Nou, al igual que Juankar; Bakary Koné, sancionado en el partido ante el Athletic Club y Juanpi Añor, quien fue expulsado, en Mendizorroza, por alejar el balón del lugar desde donde se iba a efectuar una puesta en juego, según el acta de Hernández Hernández, colegiado de aquel partido.

Un dato más que resaltable, dentro de este tema de las expulsiones, es que tres de los cinco expulsados malaguistas (Rodríguez, Koné y Juanpi) vieron la tarjeta roja por ser amonestados con doble amarilla, algo que pone de manifiesto que el Málaga no es, ni mucho menos, un equipo violento. Por otra parte, las dos expulsiones que fueron por tarjeta roja, fueron las de Llorente y Juankar, casualmente ambas en el mismo partido, en el Camp Nou, contra el Barça, en un duro partido del que los malaguistas consiguieron sacar un merecido punto.

En definitiva esto no son más que datos de lo acontecido en los 23 partidos que se han disputado de esta liga, pero cinco expulsados no son pocos, y el Málaga no puede considerarse como un equipo agresivo, ni siquiera un equipo que juegue al límite del reglamento, por lo que esto, aun siendo simplemente daros, justifica tanto el enfado, como la indignación que la afición blanquiazul manifestó en el último encuentro liguero.