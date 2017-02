José Recio: "Mejor que aquí no voy a estar en ningún lado"

[foto málagacf.es]

José Recio habló este miércoles sobre su renovación y sobre el resto de actualidad que rodea al Málaga CF. Tras la victoria ante Las Palmas, se puede observar el buen rollo que existe estos días. El centrocampista indicó que "siempre" han tenido claro la renovación porque "mi primera opción siempre fue seguir en el Málaga" y su "objetivo era seguir aquí".

“Cada vez que he renovado aquí es un sueño cumplido. Esta quizás es especial por el año que llevo con las lesiones, es una alegría inmensa en estos meses duros, los que llevo lesionado, significa mucho para mí y mi familia. Fueron momentos felices, llegué aquí con 9 años, hay muchos entrenadores que me han ayudado, de todos he aprendido hasta que llegué al filial, tuve la fortuna de que Manuel Pellegrini me viera en un partido y apostara por mí, siempre estaré agradecido”, expresó.

El jugador no olvida su debut con el primer equipo, ante el Hércules: "Siempre soñé con debutar, tenía 19 o 20 años. Ahora es mi séptima temporada, afronto esto con mucha más madurez, la que te aporta los partidos en Primera, mejor que aquí no voy a estar en ningún lado. Ahora toca recuperarme y después devolver sobre el campo la confianza que han depositado en mí", manifestó.

Recio: "Ahora es mi séptima temporada, y la afronta con mucha más madurez" En cuanto al tiempo que le queda para recuperarse, el jugador cree que todavía estará "cuatro o cinco semanas” fuera. “Me lo tengo que tomar con tranquilidad, son momentos duros porque me había recuperado y estaba empezando a coger la forma”, dijo Recio que también recordó el momento de su lesión: "En el momento no sabía que iba a ser tan grave, sabía que algo tenía pero no tanto. Cuando me quitan el vendaje me iban a decir que me quedara en la camilla, el doctor tomó la decisión, lo tenía bastante hinchado y pensábamos que sólo iba a ser el radio pero también tenía afectados los ligamentos”.

Recio también respondió a preguntas sobre otros temas, como la de su compañero José Rodriguez y su adaptación: “Se está adaptando muy bien pese a venir sin ritmo. Hacía falta un jugador en esa posición, me alegro por él, espero que siga igual y que nos ayude hasta final de temporada”. Por último, valoró el trabajo de su entrenador: "Desde que llegó el Gato se están haciendo las cosas bien. Con este triunfo se ve reflejado el trabajo, sabemos que con las sensaciones no se vive, pero esperemos que este partido nos aporte confianza de aquí al final de temporada", finalizó Recio.