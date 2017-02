'Gato' Romero: "Tenemos que pasar página, porque hay partido el martes"

Google Plus

[foto agenciaefe]

El entrenador del Málaga CF, 'Gato' Romero, analizó la derrota en la rueda de prensa posterior al encuentro que su equipo jugó en Ipurúa ante el Eibar. El charrúa, pese al resultado final, indicó que el equipo no había hecho un mal partido: "Hubo una acción un poco dudosa en el primer gol, pero hemos jugado bien. Nos hemos encontrado con tres goles que no nos merecíamos. Fue un partido parejo. Tenemos que pasar página, tenemos partido el martes. Hay mucho que valorar, tanto positivo como negativo, pero tenemos que seguir en la misma línea de trabajo e intentar tener la cabeza un poco más fría a la hora de protestar”.

"El equipo ha hecho un gran trabajo, lo ha intentado en todo momento en un campo muy complicado. Hemos intentado jugar, hemos trabajado. Sabemos que tenemos que mejorar en algunas facetas y preparar el partido del martes. Charles ha aportado también cuando entró, pero bueno, el equipo ha trabajado. Sabemos que tenemos que mejorar algunas facetas y prepararnos para el partido del martes", añadió el charrúa.