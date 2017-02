Miguel Torres: "No merecíamos un resultado de ese tipo"

[Foto LaLiga]

Varios jugadores del Málaga CF pasaron por zona mixta una vez concluido el partido ante el Eibar, que acabó con derrota por 3-0. Uno de ellos, Charles, aseguró sentirse "jodido" porque llegaban con "ilusión" al partido. "Creo que el equipo ha empezado muy bien, pero terminamos la primera mitad con un gol en contra, creo que injustamente nos fuimos perdiendo al descanso. En la segunda parte el penalti ya nos mató. Hay que olvidar esto, el martes tenemos un partido muy importante en casa y hay que darlo todo para seguir sumando", manifestó.

"Hemos estado muy bien en la primera parte, pero si te vas con 1-0 al descanso, te vas con cara de tonto. Y como he dicho antes, el penalti ya nos mató. Estuve hablando con el árbitro y le dije que nos pitan unos penaltis a nosotros que no sé qué necesitan para pitarnos a favor. Me contestó que no tiene nada que ver. Ojalá cambie la cosa", añadió.

Por último, el delantero indicó que queda "mucha liga todavía" y que tienen partidos ante rivales "de nuestra liga" en La Rosaleda. "En casa, sobre todo, tenemos que ganar. Y fuera puntuar. Si no se puede ganar, sacar un punto. Tenemos equipo para más, para hacer buen fútbol como estamos haciendo pero no estamos teniendo la suerte esa del gol fuera de casa".

En cuanto a Miguel Torres, comentó lo siguiente: "La sensación es buena, entramos bien el partido, tuvimos buenos momentos. Defensivamente trabajamos muy bien. Los tres goles tan rápidos nos han descolocado. No merecíamos un resultado de este tipo. En cuanto al primer gol no sé si es fuera de juego. Cuando te meten tres goles y tú crees que merecías algo más, tampoco podemos lamentarnos por un fuera de juego. Es verdad que te condicionan porque es muy complicado darle la vuelta".

Sobre la expulsión de su compañero Rosales, el defensa madrileño indicó que "no es agresivo" y que "con el resultado como iba el árbitro debía interpretar las decisiones, no iba a hacerle daño y a nosotros nos perjudica de cara al siguiente partido".

"Hemos entrado muchos jugadores nuevos, pero hemos tenido buenos momentos. Nos ha costado un poco saber interpretar la parte defensiva cuándo teníamos que jugar de cara y cuándo teníamos que romper líneas. Por suerte es una semana corta y tenemos la oportunidad para sacar tres puntos ya el martes", finalizó.