Un duelo para cambiar

FOTO: VAVEL.COM (Fotomontaje Anxo Rei | VAVEL)

Málaga y Betis, dos conjuntos que no llegan en buena forma a un partido totalmente trascendental para el devenir de la temporada ya que se trata de un encuentro que enfrenta a dos rivales directos (los malagueños ocupan el 14º puesto con 26 puntos, mientras que los sevillanos están justo debajo, en el 15º puesto con 24 puntos, solo dos de diferencia).

Ambos tienen una ventaja considerable para, de momento, no sufrir por la permanencia (17 puntos tiene el Sporting que ocupa la 18ª plaza), pero de todas formas este encuentro puede servir tanto para distanciarse aún más de abajo, y pensar en posibles objetivos más ambiciosos, como para cambiar la dinámica de ambos conjuntos, los cuales en los últimos cinco partidos, solo el Málaga consiguió ganar (ante Las Palmas, 2-1) mientras que los béticos no ganaron ninguno de los últimos cinco partidos.

El árbitro del encuentro será Hernández Hernández, un hombre que será observado con lupa por ambos conjuntos, contrariados por las actuaciones arbitrales últimamente vividas partidos atrás.

Un Málaga, que seguirá sin poder contar con su goleador, Sandro Ramírez, tendrá que fiar el gol a hombres como Michael Santos o Charles, el uruguayo que aún no ha logrado explotar, mientras que al brasileño no le han respetado mucho las lesiones, por lo que no ha tenido mucha regularidad. A su vez, el Betis lo fiará casi todo al instinto goleador de Rubén Castro, el cual ya marcó la temporada pasada en el feudo blanquiazul, llevándose los tres puntos por marcador de 0-1 gracias al gol del canario.

El balance ofensivo de los dos equipos es de: Málaga, el equipo de la Costa del Sol ha marcado 31 goles desde el comienzo de la temporada, mientras que los verdiblancos han marcado 23.

En el aspecto defensivo: El Málaga ha encajado 40 goles desde el comienzo de la temporada y el Betis ha encajado 37.

Este podría ser el 11 probable de los visitantes, dirigidos por Víctor Sánchez del Amo, un equipo que veremos cómo se recupera anímicamente tras el derbi perdido ante el Sevilla FC:

11 probable del Betis | Foto: www.footballuser.com

Un 4-4-2 con extremos muy abiertos, y con dos puntas como referencia, uno más fijo, mientras que el otro, muy posiblemente Rubén Castro, sea más móvil y vaya a recibir más entre línes según se dé el partido.

Por parte malaguista, un once probable de los del 'Gato' Romero sería:

11 probable del Málaga | Foto: www.footballuser.com

Los malaguistas, sin embargo, son más partidarios de un 4-2-3-1. En punta estaría el veterano Charles, que ofrece más garantía de gol que Michael Santos, un recién renovado como Juanpi ocuparía la zona central de la media punta, en el doble pivote volverían Jose Rodríguez y Camacho.

Este Málaga últimamente está mostrando un juego muy irregular, poco fiable atrás, y poco claro a la hora de atacar, se echan de menos los goles de Sandro y la seguridad defensiva de no hace mucho, se necesita la victoria más que nunca para tener objetivos más ambiciosos que huir del descenso y poder tener un final de temporada tranquilo.