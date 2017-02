'Gato' Romero: "Creo en el equipo"

Google Plus

[foto málagacf.es]

El 'Gato' Romero analizó en rueda de prensa la previa al partido que disputará mañana en Málaga frente al Betis en La Rosaleda, en el día de Andalucía. El técnico comentó que la derrota ante el Eibar creó "muchas dudas en la afición y en la gente" pero que "se ha venido trabajando bien" y deben "volver a esa línea". Además añadió que debían ser todos "autocríticos" y saber que se juegan "muchas cosas".

“Creo en el equipo, se está trabajando bien para terminar la Liga en los mejores puestos posibles, pero a veces, cuando das un paso atrás como en Éibar, las dudas siempre aparecen. No te esperas el partido que hicimos. Es un campo complicado. Ellos dominan bien el campo, el juego. No estuvimos a la altura del partido. El segundo gol nos pasó como ante la Real, no lo esperas. Y de ahí la desesperación del equipo”, comentó el charrúa sobre el encuentro en Ipurúa.

Sobre el tema de las rotaciones, Romero advierte: “Hay que tener cuidado con ciertos jugadores. Alguno sale de lesión, otro hay que tener el cuidado necesario para acabar la Liga y las valoraciones a la hora de las rotaciones y de los partidos se hacen. Tenemos 25 jugadores, a muchos hay que cuidarlos. El equipo tiene que seguir trabajando, nadie es fijo”.

“Siempre hay que tener una base y a partir de ahí intentar hacer los menos cambios posibles. Por la caída de Camacho y José decidimos que entrara Diego y Duda en la zona media y lo han hecho bien. Hay equipo, hay plantilla, cualquiera puede jugar y uno intenta tocar lo mínimo posible. En este partido, por el poco tiempo de recuperación, había que tomar decisiones, que fueron correctas, la confianza la siguen teniendo y a partir de este martes intentaremos que el equipo coja la dinámica que queremos”, manifestó el entrenador.

En cuanto a los árbitros, el 'Gato' prefiere no tocar ese asunto: “Tenemos que dejarlo apartado. Ya lo dije en el otro partido, con las emociones te dejas llevar, hay que dejarlo. Hay que estar pendiente de lo que hagamos nosotros. Lo que me preocupa es lo que pasa dentro del campo”.

'Gato' Romero: "Sabemos que el Betis es peligroso arriba, trataremos de hacernos fuertes defensivamente" Habló también del Real Betis, que considera que es un equipo en igual de condiciones que el Málaga: “Es un equipo igual que nosotros, con necesidades de puntuar. Viene de un partido complicado, esperemos que el Málaga haga su partido y esté en su línea. Sabemos que son peligrosos arriba, trataremos de hacernos fuertes defensivamente y buscar los espacios”, dijo. Además, también tuvo unas palabras para Joaquín, una de las principales armas del equipo bético: “Joaquín te crea peligro en cualquier momento en el equipo que juega. Da tranquilidad y experiencia. La situación de la gran mayoría de equipos de tabla para abajo es la misma, de sumar pocos puntos, intentar ir escalando y es un partido importantísimo para alejarnos de la zona baja. Hay varios conjuntos en la misma situación, por ahí queremos buscar una dinámica positiva. Saldrá un partido no sé si bonito, pero sí muy competitivo”.

Por último, el entrenador malaguista habló de la afición, de la que espera que siga confiando en el equipo: "El aficionado tiene que seguir apoyando al equipo, que ha demostrado que quiere jugar, que quiere ganar. Deben de seguir confiando y que sigamos siendo todos un equipo. Ellos empujan a los jugadores hasta el final, y deben seguir igual. Tenemos que trabajar todos en conjunto para salir adelante”, finalizó.