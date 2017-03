Kameni, centenario

[Foto Dani Mullor | VAVEL]

Carlos Kameni alcanzó una cifra histórica este martes en el encuentro disputado en La Rosaleda ante el Real Betis. Pese a una nueva derrota, el guardameta camerunés llegó a los 100 partidos como futbolista del Málaga y se sitùa a tan solo dos del director deportivo del club malaguista, Francesc Arnau (102).

Llegó al club andaluz en la temporada 2012-2013 y desde entonces, ha contado con la mayoría de entrenadores, afianzándose bajo los palos y llegando a esta cifra tan redonda cuatro temporadas después de su fichaje por el club malaguista. Por delante, todavía tiene opciones de poder pillar a otros porteros ilustres del Málaga CF como son Willy Caballero (117), Deusto (143) y Contreras, el guardameta con más partidos en Primera División con 146.

Reacciones del camerunés en zona mixta

Kameni, tras la derrota, pasó por zona mixta para valorar como ha visto el partido y, al igual que muchos de sus compañeros, no encuentra explicación alguna: "Estamos trabajando muy bien. Yo no suelo hablar de suerte en el fútbol porque siempre antepongo el trabajo y digo que el trabajo bien hecho siempre tiene su premio. De momento no estamos consiguiendo los tres puntos de cada partido, pero vamos a seguir buscando entrar en esa dinámica positiva y ahí ya no se hablará del entrenador. Los responsables somos los jugadores que estamos en el campo", admitió.

"Ahora a seguir trabajando para corregir todo esto y volver a dar una alegría a nuestra gente. Sinceramente no podemos dar una explicación correcta porque hicimos una muy buena primera parte, pero en la segunda no salimos… no voy a decir enchufados, pero nos faltaron momentos de estar ahí. Los errores los hemos pagado, de eso se trata. Estamos en Primera en una de las mejores ligas. Seguiremos trabajando para corregir y sacar todo esto adelante rápidamente", finalizó.