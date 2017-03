Juankar: "A la afición no se le puede reprochar nada"

Google Plus

[foto laliga]

Varios jugadores malaguistas pasaron por zona mixta para valorar la derrota ante el Betis por 2-1, después de que el Málaga CF se adalantara en la primera mitad. Uno de ellos, el capitán, Ignacio Camacho, aseguró que es una "dura derrota" pero no queda otra "que seguir". "Es una derrota muy dura que nos deja tocados a nivel mental porque salimos con muchas ganas. Nos hemos precipitado y ellos creaban a la contra y aun así logramos adelantarnos. Por dos errores puntuarles se han llevado los puntos. Hay que seguir, una dura derrota”.

“Lo que creo que nos ha podido es que metiesen gol en el minuto tres de la segunda parte. Han mantenido la posesión con esa defensa de cinco. Y el partido, poco a poco, por dos jugadas, se nos ha ido complicando y con el 1-2 ya hemos intentado remar pero no hemos podido. Tenemos que pensar que queda mucha temporada y que cuando antes saquemos el objetivo principal, que es salvar la categoría, es lo importante. Perder en casa es duro. Hay que sumar de tres en tres para subir en la clasificación y dejar equipos atrás. Ahora a pensar en el Athletic, no queda otra”, finalizó.

Otro de los protagonistas en zona mixta, fue Juankar, que agradeció a la afición el apoyo mostrado una vez más: "A la afición no se le puede reprochar nada, ellos a nosotros sí nos pueden reprochar mucho. Vamos a intentar dar la vuelta a esta situación. Ya no por nosotros, sino por ellos. Seguro que todos juntos lo conseguimos porque se ha visto que la unión que hay entre afición y equipo. Es muy bonita y a nosotros nos da un plus más que la gente nos apoye".

Para finalizar, Juankar habló sobre el momento actual de la plantilla: "Se nos ha escapado. Estamos jodidos por la derrota, sabíamos que era un partido clave que había que ganar sí o sí. Tenemos un colchón largo con los de abajo, aunque no hay que conformarse con ese colchón, hay que mirar hacia arriba. El equipo está trabajando y va a salir adelante. Espero que sea pronto".