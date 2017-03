Marcelo Romero: "No pienso en irme del club. Eso no pasa por mi cabeza"

Foto AgenciaEfe

El Málaga vuelve a caer derrotado otra semana más y sigue sin ganar fuera de casa. El `Gato´ Romero compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa tras el encuentro contra el Club Athletic de Bilbao para comentar el partido de su equipo. El técnico malaguista, pese a sus malos resultados, no pierde la esperanza y ve a su equipo capaz de revertir la mala situación en la que se encuentra.

5 puntos de 30 posibles cuestionan a Romero y muchos aficionados empiezan a pedir su dimisión y alegan que el equipo demuestra falta de estilo y actitud dentro del campo. El técnico malaguista, en cambio, no piensa en abandonar el barco y confía en que su trabajo surtirá en efecto pronto: "No se me pasa por a cabeza. Lógicamente no acompañan los resultados al juego del equipo. Son tres derrotas seguidas, pero son distintas. El equipo compitió y quiso ganar. Creo que el equipo ha cambiado respecto al Eibar o el Betis, porque demostramos que quisimos ganar. Desde el primer día me la estoy jugando, todos los partidos me los tomo igual. No pienso en irme del club. Eso no pasa por mi cabeza. Las oportunidades están para aprovecharlas y estoy tratando de dar lo mejor de mí como entrenador. Espero que la primera victoria llegue la semana que viene. El colchón se puede acabar en cuanto los de abajo sumen, pero el equipo está convencido y dejándolo todo en los partidos. Tenemos equipo para conseguirlo, pero la tranquilidad se le acaba a la gente y es algo lógico", declaró Romero.

El Málaga CF, pese a no haber hecho un gran partido, hizo méritos para ponerse por delante en el marcador durante la primera parte y al comienzo de la segunda, pero,una vez más, no estuvo acertado de cara a portería y no supo aprovechar sus ocasiones: "Tuvimos un par de ocasiones al comenzar el partido, pero los encuentros se ganan con goles. Nos cuesta marcar, pero la actitud del equipo fue la de querer ganar. Supimos sufrir defendiendo, pero sabíamos a lo que estábamos jugando. Ellos se llevaron el partido por un penalti. El criterio no fue el mismo para nuestro lado, pero es una decisión que tomó el árbitro y ya está"

Marcelo Romero concluyó sus declaraciones con un mensaje de optimismo para la afición malaguista, una afición que cada semana ve frustrada su ilusión a causa de los malos resultados que arrastra el equipo durante las últimas jornadas y que, aun así, no deja de apoyar al equipo. Romero pide paciencia y está seguro de que los buenos resultados llegarán: "Para cualquier entrenador son números muy malos, pero seguimos trabajando con ilusión, pero los resultados llegarán. Hay buenos jugadores y dentro del vestuario hay buen ambiente. Seguimos entrenando con la misma alegría del primer día para darle la vuelta a esto. Hoy con el rival que teníamos delante tuvimos ocasiones, al menos cuatro o cinco para haber empatado. Creamos ocasiones y defendimos el juego aéreo de ellos que es peligroso. Debemos encontrar la racha para darle la vuelta a la situación. La victoria llegará, no podemos bajar los brazos".