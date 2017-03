Fornals: "Si quieres puntuar en San Mamés, tienes que luchar más"

[Foto AgenciaEFE]

El Málaga acabó el partido ante el Athletic bastante fastidiado tras realizar un partido serio, del cual no pudo llevarse ningún punto a causa de un penalty por manos de Ignacio Camacho que Raúl García se encargó de transformar. Varios jugadores malaguistas pasaron por zona mixta y comentaron que lo más justo habría "sido un empate. Fornals, protagonista, que no podrá estar en el próximo partido por sanción, comentó lo siguiente: “En una ocasión parecida a nuestro penalti en su área, el árbitro no se ha atrevido a pitar. Nos vamos jodidos, porque duele, pero a pensar en el siguiente partido. Todo el mundo sabe el equipo que tienen ellos, lo que luchan, si quieres puntuar aquí tienes que luchar más”.

Sandro: "Hay que seguir, tenemos un partido vital ante el Alavés" Otro de los protagonistas fue Sandro Ramírez, que volvía al equipo titular tras varias semanas lesionado. El pichichi del equipo necesitaba volver cuanto antes para cambiar el rumbo del Málaga. Dijo lo siguiente tras finalizar el encuentro: "Estoy contento por la vuelta tras tanto tiempo parado. Hay que seguir, preparar bien la semana, tenemos un partido vital el sábado contra el Alavés. Está claro, intentaré entrenar bien para llegar. Hay que salir a muerte, necesitamos los puntos".

"Nos vamos fastidiados, se nos estaba dando bien, Desde el banquillo no veo que sea penalti de Camacho. No voy a entrar en esos temas porque no son temas que me incumben. Hay que seguir la línea del inicio. Veníamos a un campo muy difícil, donde no ganan los visitantes. Salimos bien, tuvimos un par de ocasiones para ponernos por delante y aguantamos hasta el penalti", manifestó el delantero canario que ya cuenta para el 'Gato' Romero de aqui hasta el final de Liga.