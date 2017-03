Demichelis: "Es demasiado fácil pitarle un penalty en contra al Málaga"

[Foto LaLiga]

El argentino Martín Demichelis, también pasó por zona mixta para valorar desde su punto de vista, la derrota sufrida en San Mamés ante el Athletic. El defensa central desea que el 'Gato' continúe hasta el final porque está realizando un gran trabajo: "Ojalá que Marcelo esté hasta el final de la temporada. Lo deseamos todos. El trabajo lo está haciendo bien, los resultados no nos acompañan y fuera habrá otra sensación. Pero nosotros estamos a muerte con él, está trabajando muy bien a pesar de que los resultados no sean buenos. Cuando esto cambie a favor, las cosas van a cambiar y vamos a terminar bien".

Demichelis: "No sé con qué vara de medir se están midiendo los criterios en ambas áreas" Para Demichelis, el resultado "no es justo", a pesar de que el Athletic ha podido ser "más dominante", pero lo ve normal, al estar "en su casa". "En los primeros 5-10 minutos salimos muy bien y les llegamos varias veces. A nosotros nos suena a injusto el haber perdido", indicó. Sobre el penalty, Demichelis carga sobre los árbitros: "Están las imágenes y las habrán podido ver mejor que nosotros. Tenemos que seguir enfocándonos en mejorar, pero hay cosas que están a la vista. Es demasiado fácil pitarle un penalti en contra al Málaga y a la vez es demasiado difícil pitárselo a favor. No sé con qué vara de medir se están midiendo los criterios en ambas áreas. Nos pasó en Villarreal y nos pasó otra vez hoy. Nos estamos jugando la vida, necesitamos sumar, aprietan por detrás y que no midan con la misma vara, duele".

Demichelis también espera mejorar el juego y añade: "Somos conscientes de que la situación es delicada. Estamos dolidos por haber pedido tres veces en siete días. La gente de abajo empieza a apretar, si bien este equipo, sacando el partido del Betis, venía jugando y bien y mereciendo mucho más. Pero no alcanza, hay que seguir siendo autocríticos, seguir mejorando, seguir hablando…. es la única manera de salir. Estamos dolidos y tenemos que ser muy autrocríticos. Tenemos que ganar el sábado en casa y empezar a lograr buenos resultados", finalizó.