Michel: "Me he encontrado a chavales con ganas de que las cosas vayan bien"

[foto málagacf.es]

El presidente Sheikh Abdullah Al Thani acompañó a Míchel en su presentación como nuevo entrenador del Málaga CF e inició el acto con estas palabras: “Buenas tardes a todos. Quiero comenzar presentando a nuestro nuevo entrenador, el señor Míchel, encargado de continuar con nuestro proyecto. Antes que nada me gustaría dar las gracias a Marcelo Romero y también a Míchel por continuar con nuestro proyecto. La negociación ha sido fácil. Se han tomado decisiones rápidas y ha sido fácil llegar a este acuerdo. Muchas gracias a todos por venir. Le deseo buena suerte a nuestro nuevo entrenador”, iniciaba el máximo mandatario malaguista, la rueda de prensa de presentación de Michel.

El nuevo técnico del Málaga se mostró muy agradecido por la "posiblidad de entrenar al Málaga CF" y admite que siempre es malo que tenga que marcharse "un compañero como Marcelo". "En el mundo del fútbol" - continuó - "el trabajo tiene que ver con los resultados y Marcelo ha sido víctima. Como aficionado al fútbol me imaginaba un Club así, pero creo que las expectativas están por encima. Es un Club con mucha infraestructura, con las ideas deportivas bastante claras y con una afición muy futbolera. A mí me gusta”, manifestó.

Sobre su actual plantilla, Michel opinó lo siguiente: "Cuando llegué al Getafe quedaban cinco partidos, pero sí que tiene alguna connotación. Ese mismo Getafe al año siguiente fue sexto y jugamos UEFA. La situación es sensiblemente mejor ahora. Hay una distancia pero si es cierto que la dinámica de resultados es irregular. Eso indica que nuestra manera de trabajar tiene que ser parecida. Tenemos que intentar recuperar a los jugadores, que tenga confianza, porque capacidad tienen. Es una plantilla compensada. Vamos a intentar por todos los medios llegar a ellos en la parte psicológica, para que sepan que pueden hacer las cosas bien. Tienen nivel”.

[foto málagacf.es]

Michel admitió que se ha encontrado a "chavales con ganas de que las cosas vayan bien". Eso es lo que se ha encontrado el entrenador en su primer entrenamiento. "No solo la predisposición sino las condiciones y las cualidades que tienen. La distancia entre lo que veo y lo que me gustaría no es tanta porque la plantilla es buena. Creo que la distancia está marcada en los resultados, pero no tanto en la confección de la plantilla y en la idea. Me parece que es una plantilla que está bien”, comentó.

El técnico también habló sobre su idea futbolística, la cual considera que debe adaptarla allí donde va: “Considero que tengo una idea futbolística y siempre la tengo que adecuar a la plantilla que me encuentro. Las dos partes nos podemos adaptar a nuestro ideario de juego y a lo que los jugadores son capaces de desarrollar. Lo que queremos en el día a día es que el jugador se sienta cómodo y que vea que lo puede hacer. No le vamos a pedir cosas extrañas. Queremos cambiar la dinámica y el ánimo de los futbolistas. Seguro que con otro ánimo, el sábado veremos a otro equipo”.

MIchel: "A mi me gusta que la gente de la cantera llegue al primer equipo y para ello necesitan oportunidades" “La situación no es la adecuada ni para este Club, ni para estos jugadores, ni para lo que supone el Málaga CF. Ganan los que juegan bien. Hay que intentar jugar bien, atacar bien y defender bien para ganar partidos. Es muy difícil sacar resultados sino juegas bien, tengas el estilo que tengas”. En cuanto al filial y a la cantera malaguista, Michel opinó lo siguiente: “De momento la veo bien. Hace no mucho tiempo, prácticamente, no existía. Ahora vemos que hay jugadores con posibilidad. A mí me gusta que la gente de la cantera llegue al primer equipo y para ello necesitan oportunidades. Cada jugador de la cantera es un valor incalculable en el primer equipo, profesionalmente y anímicamente. Mientras yo sea entrenador de este equipo van a tener su posibilidad. No hay nada mejor que encontrar jugadores de la cantera para tu equipo”.

Por último, tuvo unas palabras para la afición blanquiazul: “Yo no creo que la afición haya que pedirle nada. Es una afición que siempre está apoyando, incluso en momentos mucho peores que ahora. Cuando decía que Málaga es una ciudad futbolera me refería a eso. No suele abandonar al equipo y el sábado lo va a demostrar”, finalizó.