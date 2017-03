EL INFORME: Deyverson

El Málaga recibe esta jornada a un Alavés que se posiciona en 11º posición, el equipo vasco ha marcado un total de 26 goles en lo que va de temporada, de estos 5 han sido de Deyverson el delantero de nacionalidad brasileña, por lo tanto un 19`23% de los goles pertenecen a este jugador que ha disputado 23 de 26 partidos de lo que se ha jugado hasta el momento en la temporada 2016/2017.

Es esta la segunda temporada del delantero de 26 años en esta Liga Santander, conocida hasta el año pasado como Liga BBVA. Y se ha enfrentado en 4 ocasiones al Málaga, 3 con el conjunto granota de Levante, que descendió el año pasado, consiguiendo una victoria (4-1) que la vivió desde el banquillo y no disputó ni un solo minuto;y 2 derrotas en las que en ambas fue titular y no encontró el gol (0-1) y (3-1) fueron las victorias del conjunto blanquiazul. Esta temporada Deyverson jugando ya en el Alavés se enfrentó al Málaga y el equipo vasco consiguió un punto contra el equipo de Juande Ramos por entonce, el gol del Alavés fue una maravilla que transformó Deyverson en el minuto 9 de partido tras una gran asistencia de Edgar Méndez, un gol que a pesar de ser tempranero no sirvió para conseguir la victoria.

Deyverson llega a un campo en el que aún no ha mojado, La Rosaleda es un campo complicado a la hora de hacer goles para los equipos rivales y más desde la llegada de los fichajes de invierno. Ahora solo queda esperar al planteamiento del nuevo entrenador Michel, para ver como actúa en defensa y el marcaje que le hace a Deyverson todo esto contando con que el jugador no falte en esta cita.

Un dato negativo que podemos sacar del jugador en lo que llevamos de temporada es que a pesar de ser delantero ha visto 10 tarjetas en lo que va de temporada, todas ellas amarillas. Por esto se ha perdido 2 partidos por sanción.

Ahora solo queda esperar a este sábado a las 18:30 y contemplar al número 20 del Alavés en el campo.