Luis Hernández: "Lo más importante es recuperar la ilusión"

El central Luis Hernández acudió este pasado jueves a sala de prensa para valorar la situación actual del Málaga CF, sobre todo después del cambio en el banquillo. "Siempre que hay un cambio de entrenador los jugadores encendemos las alarmas, los que están jugando y los que no, todos dan un plus. El entrenador ha traído sus ideas, que poco a poco estamos trabajando para intentar que se vean el sábado".

"El grupo está muy ilusionado, con muchísimas ganas de que llegue el partido del sábado, salir con buena línea, ir a por los tres puntos y darle la vuelta a la situación. Lo más importante después de la llegada del nuevo entrenador es recuperar esa pequeña ilusión y chispa que nos faltaba", comentó el defensa.

"Está claro que cuando hay tantos cambios de entrenador los primeros que tenemos que hacer autocrítica somos los jugadores. Siempre podemos dar más, tenemos una plantilla competitiva y de gran nivel. Si no estamos en el puesto en el que todos pensamos que podemos estar, somos los primeros que debemos hacer autocrítica. Estamos centrados en preparar bien la semana y en ganar el sábado para recuperar la confianza que hemos perdido en el último tramo de la temporada. Relajación no hay. Puede que no estemos acertados, pero no hay relajación. Somos los primeros que queremos ganar".

"Ojalá hagamos un buen partido y la gente se vaya satisfecha, pero más importante es ganar y no puede haber otra cosa en nuestra mente, y más jugando en casa con el campo probablemente lleno".

Sobre el próximo rival, el Deportivo Alavés, Luis Hernández comentó lo siguiente: "Está haciendo una grandísima temporada. Es un rival difícil y complicado, como todos. Nos debemos centrar en nosotros mismos y en cómo hacerles daño. El sábado tenemos que llevar el peso del partido, ser ambiciosos y atacar.

Por último, manda un mensaje de paz a la afición: "Está claro que estamos en una dinámica negativa de resultados, hemos sacado menos puntos de los que deberíamos y también menos de los que hemos merecido. Tenemos un muy buen grupo, hay que mantener la calma, estar tranquilos e intentar sacar victorias".