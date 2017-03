Míchel: "Veo al equipo con buena idea, con buena dinámica"

Google Plus

[foto málagacf.es]

El nuevo entrenador del Málaga, Míchel González, pasó por sala de prensa en la mañana de este viernes en la previa al partido que el conjunto andaluz jugará mañana sábado en La Rosaleda a partir de las 18:30 de la tarde. El técnico ha indicado que mañana "es un día muy importante", por ser el del estreno en "nuestra casa". Además ha añadido que "se han renovado las expectativas del equipo" aunque tienen que ser "realistas con lo que hay esta temporada”.

“Llevaba mucho tiempo fuera de la mejor liga de Europa y del mundo y lo echaba de menos. Desde que vine intenté implantar mis ideas, pero no van por delante de los jugadores, van por detrás. Me parece que tenemos una plantilla muy interesante”.

“Vengo sin intoxicar y tenía tantas ganas de trabajar. Veo al equipo con buena idea, con buena dinámica, hemos intentado meter dos o tres conceptos interesantes para el equipo y creo que vamos a tener buenas opciones para hacer un buen partido". En cuanto al próximo rival, el Deportivo Alavés, Michel destacó lo siguiente: "Como no hagamos las cosas al máximo y como tenemos que hacerlas… El rival está en un momento espléndido y con una buena situación de confianza. Queremos ver al equipo con las posibilidades que tiene”.

"Noto a los chicos con ganas de hacer las cosas bien, que es lo que hemos insistido. El resultado es una consecuencia del juego. No tenemos casi centrocampistas, la plantilla sin Recio, Juanpi, la baja de Fornals… Seguramente sería otra en cuanto a número de atacantes si tuviésemos más centrocampistas. Pero nuestra idea es más vincular a la plantilla a un juego de ataque, aunque cuidado con eso porque tenemos que defender por detrás”, comentó.

Por último, destacó las cosas positivas y negativas en estos días que lleva entrenando al equipo blanquiazul: “Lo que más me tranquiliza ver a los chicos por el entrenador, lo que más me preocupa que se sientan incómodo y no puedan trasladar las cosas que hemos entrenado”.