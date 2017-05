Juankar: "Tenemos un equipazo y hemos tardado en sacarlo"

Google Plus

`[foto LaLiga]

Varios jugadores del Málaga analizaron en zona mixta la victoria del equipo ante el Sevilla. Los protagonistas fueron los goleadores de la noche, como Juankar y Pablo Fornals. El defensa dijo lo siguiente: "El equipo se ha plantado muy bien en el campo, era un partido complicado, sabíamos que era un rival difícil. Un partido importante también para la gente y para nosotros y son tres puntos que se quedan en Málaga muy merecidos”.

“Teníamos la espinita clavada del partido de la primera vuelta que nos fuimos bastante dolidos de allí", recordó Juankar. "Creo que sabíamos a lo que teníamos que jugar hoy porque sabíamos el nivel del equipo rival y, personalmente y colectivamente, el equipo ha estado espectacular. Y a la vista está que hemos sido idiotas porque tenemos un equipazo y hemos tardado en sacarlo pero más vale tarde que nunca. Mirando para el año que viene tenemos que intentar acabar lo más arriba posible para poder devolver también a la afición el apoyo que nos ha dado toda la temporada”.

Sobre su gol en el rechace del penalty declaró: “Confiaba en que Sandro lo metiese pero he ido al rechace y me ha caído la pelota. Contento por los tres puntos, porque Pablo cada día aporta más, está creciendo como jugador, y Sandro no tengo mucho que decir porque cada partido demuestra el gran jugador que es y vamos a intentar convencerle entre todos para que siga aquí mucho tiempo”.

Pablo Fornals también participó en zona mixta, después de que fuera el autor del primer gol del conjunto blanquiazul: "Una victoria merecida desde el primer momento hasta el último, en casa, con nuestra afición y con la rivalidad que se genera en estos partidos. Gracias a Dios le hemos podido devolver lo que pasó en la primera vuelta. Ojalá hubiéramos jugado así desde el primer momento y estar luchando por lo que están luchando ellos, y no por lo que hemos luchado. Ahora hay que disfrutar cada partido que queda y a hacer disfrutar a la gente que se lo merece y lo ha pasado mal”, comentó.

Sobre su gol dijo lo siguiente: “Es cierto que se la podía haber dado a Ontiveros que seguro que hubiera marcado también gol, pero decidió chutar y entró un golazo”. En cuanto a la rivalidad contra los hispalenses, Fornals dijo esto: “Ya son cinco años compitiendo contra el Sevilla. Desde que llegas aquí, cada vez que juegas contra ellos se palpa una emoción diferente. Se ve la afición lo entregada que está contra este equipo y la rivalidad que hay entre las dos provincias. Hemos intentado que hoy saliera victoriosa Málaga”.

Por último, Fornals se mostró ambicioso: “Vamos para arriba pero, más allá de la clasificación, que ya está cumplido el objetivo, ahora hay que intentar hacer buenos partido para que disfrutar nosotros y la afición”.