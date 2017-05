Diego Llorente, el defensa más goleador del Málaga

Google Plus

[foto málagacf.com]

El final de temporada en el Málaga CF está siendo para enmarcar, más aun cuando el equipo está de dulce desde la portería hasta la delantera. Gran parte de culpa de este gran rendimiento se debe a Diego Llorente, titular indiscutible con Michel, que, además de aportar solidez a la zaga blanquiazul, también hace goles. Concretamente lleva dos esta temporada, superando a Rosales como máximo goleador del Málaga en la zona de atrás.

“Ha sido una triunfo muy bonito. Creo que hemos sido dos equipos muy igualados en todo el partido. Ellos han tenido sus oportunidades y nosotros las nuestras. Al final, quien ha estado más fino de cara al gol se ha llevado el partido. Ellos son muy completos, tienen mucha gente arriba que nos costó parar. Hemos estado bien delante y detrás y pequeños detalles han marcado el partido”, comentó Llorente una vez concluido el derbi andaluz que acabó con victoria para los locales por 4-2. “Es una pena que Michel no hubiera venido antes pero hay que quedarse con lo bueno. Hay que seguir hasta el final para quedar lo más arriba posible”. Sobre su gol, dijo lo siguiente: “En cuanto he visto salir la pelota he visto que era muy buen balón y, por suerte ha entrado”.

Para finalizar, Llorente en zona mixta apuesta por seguir consiguiendo victorias en este tramo final: “No damos por terminada LaLiga para nada. Aunque no nos juguemos nada, cuanto más arriba esté el equipo mejor y creo que en todos los partidos es lo que estamos transmitiendo a la afición”. El central, que está cedido en el equipo andaluz por parte del Real Madrid tiene muchas opciones de seguir en el equipo, al igual que Juankar.