Ontiveros: "Luis y yo nos complementamos muy bien"

[foto Málaga CF]

Luis Muñoz y Ontiveros, ambos jugadores del filial que están contando mucho esta temporada en el primer equipo, han acudido en la mañana del jueves a rueda de prensa para explicar sus sensaciones en esta temporada. Luis Muñoz, comentó lo siguiente: "Nosotros lo tenemos como un derbi. Ya nos hemos enfrentado en categorías inferiores al Sevilla y hacerlo con el primer equipo es muy bonito”.

“El grupo me animó y me apoyó cuando cometí el fallo. Fue un golpe porque a nadie le gusta fallar, aunque es verdad que todo el mundo tiene fallos. Me dolió un poco e intenté que pasaran rápido esos minutos para olvidar la jugada y seguir”. Sobre jugar como lateral derecho, el jugador manifestó: “Lo voy asimilando bien, es una posición parecida a la de central, aunque con un poco más de recorrido. Hay que adaptarse a cada posición”. En cuanto al rendimiento, el canterano no se esperaba que contaran tanto "conmigo" y espera que "siga asi" la temporada que viene.

“Cuando estábamos en el juvenil, habíamos jugado con Pablo y con otros compañeros una temporada antes. Eso es un plus de motivación, ver como compañeros suben al primer equipo. Todos pensamos que poder subir”. Por último, sobre el Juvenil y su participación en la Copa de Campeones, Luis dijo lo siguiente: “Es una situación que están viviendo. Que lo aprovechen lo máximo posible, que nosotros el año pasado la jugamos y es una experiencia muy bonita”.

En cuanto a Ontiveros, argumentó que se complementa muy bien con su compañero: “Luis y yo llevamos mucho tiempo jugando juntos y nos compenetramos muy bien. Estamos muy contentos de poder seguir jugando. Estamos rindiendo bien los dos y estamos muy contentos por la confianza que nos está transmitiendo el míster. Esperamos seguir jugando”, declaró.

"Michel nos trata a todos por igual. A mí me dice que cuando llegue a banda que me juegue el uno contra uno y que centre mucho. Empecé de menos a más y ahora estoy acabando bien la temporada. Espero empezar la temporada que viene igual o mejor”, comentó. Por último, también tuvo unas palabras para el Juvenil, de donde viene, al igual que Luis: “Sigo mucho al juvenil. Hicieron dos buenos partidos ante el FC Barcelona y el Celta de Vigo. Le mandamos la máxima fuerza y el máximo apoyo posible”.