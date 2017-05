Jony: "Este es el camino a seguir de cara a la temporada que viene"

[foto málaga cf]

Varios protagonistas blanquiazules pasaron por zona mixta el pasado domingo para valorar la victoria del Málaga conseguida ante el Celta de Vigo: “Estamos muy contentos por la victoria de hoy", iniciaba Jony. "Era un partido en el que muchos podían pensar que no nos jugábamos nada, pero nosotros, el mensaje que llevamos repitiendo en este último mes, es que nos estamos jugando mucho. Queremos acabar la temporada de la mejor manera posible y hoy hemos vuelto a mantener el nivel de estos últimos partidos. Hemos hecho un partido muy completo y somos justos vencedores”.

“Hemos dominados todas las facetas del juego. Cuando hemos atacado lo hemos hecho bien, y hemos generado ocasiones de sobra para hacer algún gol más. Creo que defensivamente también hemos estado muy bien y cuando hemos tenido que estar replegados también. Cuando el equipo es superior en, prácticamente, todas las facetas al rival, no hay más que hablar. Es lo que queremos. El míster ha venido con las ideas muy claras y con una exigencia alta, porque lo podemos hacer y así lo estamos demostrando. Este es el camino a seguir para la temporada que viene, pero antes tenemos dos partidos que vamos a ir a por los tres puntos en cada uno de ellos para terminar de la mejor manera posible”.

“En cuanto a ambición e intensidad, podemos estar más acertados o no, pero el equipo no le pierde nunca la cara al partido y eso es fundamental. Esperemos mantener esta base que tenemos de cara al año que viene porque seguro que nos va dar muchas alegrías”.

Por último, habló sobre el trabajo defensivo: "Todo el grupo está muy bien a nivel defensivo. Cuando los de arriba hacen un trabajo muy bueno, todo es un poco más sencillo para los de atrás. Esto es una cuestión de todos y no es casualidad que en los últimos partidos hayamos encajados tan pocos goles”.

Otro de los protagonistas fue Luis Hernández, que comentó lo siguiente: “Hemos cogido velocidad de crucero. Estamos en un momento muy bueno y es una pena que queden solo dos jornadas. Cuando te llegan estos momentos es cuando hay que aprovecharlos y nos ha llegado un poco tarde. Esto nos sirve de cara al año que viene, para apretar en pretemporada y al inicio de temporada para que no nos pase como este año”.

“Ya lo dijo el míster en infinidad de ocasiones, que ya estamos trabajando de cara a la temporada que viene. Cada uno sabe ya lo que tiene que hacer y plasmar en el campo. Cuando todos vamos en la misma dirección se nota y los resultados están ahí. A nivel físico y de trabajo no se me puede reprochar nada porque lo doy todo. Quizás en los últimos metros estoy un poco impreciso pero es normal. Llevaba una temporada que no venía jugando nada hasta la llegada de Míchel, que me ha dado su confianza y voy a aprovecharla al máximo para comenzar la próxima temporada con ganas e ilusión, que en algún momento de esta temporada no la he tenido. La llegada del nuevo míster nos dio oxígeno a algunos”.

“No pensamos en otra cosa que no sea sumar de tres en tres para quedar lo más arriba posible e intentar maquillar un poco la mala temporada que hicimos”, finalizó.