José Recio: "Aquí me siento un privilegiado"

[foto málaga cf]

Recio ha sido el jugador que le ha tocado acudir en la mañana de este miércole a rueda de prensa para hablar sobre la actualidad del equipo blanquiazul. El futbolista tiene clara una cosa: “Yo no quiero que el Madrid celebre la Liga en mi campo. Quiero que llegue el partido para competir como lo que somos, profesionales con ganas de ganar”, afirmó.

“Hablo por mí y por lo que escucho en el vestuario. Son partidos bonitos que a lo mejor no vamos a vivir nunca más, y preferiría celebrar la última victoria en casa con nuestra afición antes que lo otro”, continuó. “Soy sincero, y me gustaría que llegara el final de Liga a la última jornada. Son partidos que no se vuelven a repetir, el equipo contrario se juega ser campeón de Liga, eso es bonito y lo veo de esa manera y mis compañeros también”.

El mediocentro también habló de otros temas como el pique con Berrizo, entrenador del Celta, el pasado domingo en La Rosaleda: “Él también tiene carácter, ya lo conocemos. Se disculpó, son cosas que se tienen que quedar en el campo, también por el momento del partido en el que estábamos. Le pilló de esa manera, él se disculpó y son cosas que se quedan ahí. El árbitro actuó como debía y lo hizo bien. Yo no hablé nada con él luego”.

Sobre la continuidad de Sandro en el Málaga, Recio manifestó lo siguiente: “Ya lo dijo el míster, no hay que decir nada más. Él sabe lo que piensa el club, el entrenador y sus compañeros. Como bien dijo el míster, hay que esperar a que él decida su futuro. Si es cuanto antes será mejor para que el club tome sus decisiones, pero tendremos que esperar”.

Recio: "Estoy en mi casa y mejor que aquí no voy a estar en ningún lado" En cuanto a su futuro, Recio afirma no se sentirse mejor en ningún otro sitio: "Ya renové hace mes y medio o dos meses con el Málaga. Aquí me siento un privilegiado, estoy en mi casa y mejor que aquí no voy a estar en ningún lado. Está claro que lo económico tira, pero yo valoro mucho la calidad de vida y la familia. Además, estoy con confianza, me encuentro bien y cómodo con tres jugadores en el medio, con más libertad con Pablo para llegar arriba y pisar área contraria. Estoy muy contento y no me hubiera imaginado hace dos meses terminar la temporada así, tan bien individual y colectivamente”.

“Voy a seguir con la protección porque cuando tengo algún golpe me molesta", indicaba Recio sobre su protección en el brazo. "Es un dolor que luego se va, pero que molesta. También entreno con vendaje y espero empezar el año que viene sin nada. En vacaciones intentaré fortalecer el brazo y que esos dolores se vayan”.

Por último, Recio manifestaba en rueda de prensa que le daba pena que se acabase ya la temporada: “Es una pena porque he podido jugar poco este año, he estado mucho lesionado y ahora estoy disfrutando de la temporada, de jugar que es lo que quería. Y el equipo está en una buen dinámica de resultados, defensivamente muy sólidos y en ataque con mecanismos muy buenos. Lo que entrenamos sale en los partidos”, finalizó.