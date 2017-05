Michel elegido mejor entrenador del mes de abril para LaLiga

Google Plus

Premio totalmente merecido el que ha recibido en la mañana de este viernes Michel González, técnico del Málaga, por parte de LaLiga. De los seis encuentros de Liga disputados en el pasado mes de Abril, Michel consiguió cuatro victorias, una de ellas fundamental al vencer al Sporting de Gijón, rival directo por la permanencia en aquel entonces. Desde la llegada al banquillo blanquiazul, el equipo ha dado un giro de 180 grados a su nivel, consiguiendo cuatro victorias consecutivas, con un Sandro estelar.

En Abril, el Málaga también consiguió una victoria muy importante: vencer por 2-0 al FC Barcelona en La Rosaleda, algo por lo que LaLiga se ha decantado en favor del entrenador madrileño, a pesar de que también estaban nominados Luis Enrique y Ernesto Valverde. "Un poco de vergüenza la verdad", decía Michel al recoger el premio. "Son muchos los compañeros que trabajan muy bien y que no han tenido la suerte o los resultados del mes de abril como hemos tenido nosotros. Lo agradezco mucho, pero sobre todo a la gente que trabaja conmigo".

"Podemos ser muy buenos y tener un gran método, pero si los jugadores no te secundan y no te respaldan, tienes muchas más dificultades. Que todos los entrenadores tengan su método y que lo apiquen de la manera correspondiente me parece bien. El fútbol es tan global y tan abierto que todas las ideas caben", indicaba Michel cuando le preguntaban por sus ideas sobre el fútbol ofensivo.

"Soy tan apasionado como entrenador como lo era como jugador", contestaba el técnico cuando le preguntaban sobre el Michel jugador y el Michel futbolista. "Me gusta el fútbol por vocación, no por profesión".

Sobre los objetivos de cara a la próxima temporada, Michel indicó lo siguiente:"Debiéramos trazar un término medio entre la primera parte de la temporada y los dos últimos meses. En ese término medio podemos encontrar la estabilidad del equipo y construir un buen equipo de futuro". Por último, el premio se lo dedicaba a los que están a su lado: "Se lo dedico a mis colaboradores que trabajan diariamente conmigo. Yo estoy aquí, salgo en las fotos, pero ellos trabajan mucho y se merecen un trocito a partes iguales de lo que me toca a mí".