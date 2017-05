La empresa BeSoccer acompañará al Málaga las dos próximas temporadas

[foto málagacf.com]

La Entidad y la empresa malagueña llegan a un acuerdo de patrocinio para las dos próximas temporadas. El logo de la firma de aplicaciones móviles lucirá en la manga izquierda de la camiseta blanquiazul en el último encuentro de LaLiga ante el Real Madrid CF. Este ha sido el comunicado que el club malaguista ha emitido en su página web:

"El Málaga CF y BeSoccer-Resultados de Fútbol hicieron público su reciente vinculación este viernes en las instalaciones que tiene la compañía ubicadas en la avenida Andalucía de la capital costasoleña. El jugador del primer equipo Juanpi y los consejeros consultivos del Club, Antonio Martín Aguilar y Abdullah Ben Barek, conocieron las oficinas donde se hizo la puesta de largo ante un gran número de medios de comunicación.

La empresa malagueña y el Club mantienen una estrecha relación. Fruto de esta unión nace la App oficial del Málaga CF, que próximamente se lanzará al público, y un acuerdo de patrocinio que vinculará formalmente a ambas entidades durante las dos próximas campañas.

El logo de BeSoccer-Resultados de Fútbol aparecerá en la manga izquierda de la camiseta malaguista desde el último partido de la presente temporada, en la que el conjunto blanquiazul se medirá al Real Madrid CF el sábado 21 de mayo a las 20:00 horas.

BeSoccer-Resultados de Fútbol es todo un referente mundial en la creación y desarrollo de plataformas y aplicaciones móviles. Millones de usuarios siguen a diario las más de 10.000 competiciones futbolísticas de las que su App informa con todo detalle.

Javier González, BeSoccer-Resultados de Fútbol: “Esta relación surge de una manera muy natural, por cercanía. Surgió en principio por la aplicación y poco a poco, de manera muy natural, surgió esta oportunidad que para nosotros es un honor. Es una oportunidad impresionante. Además, evidentemente, la proyección que tenemos al ir de la mano con el Málaga CF, con los que siempre hemos querido estar. No podemos negar de que hemos nacido todos en Málaga y somos todos malagueños. Para nosotros estar en la camiseta del Málaga CF es muy especial”.

Juanpi: “Cuando me dijeron ayer la oportunidad de venir aquí conocer esto, me contaron un poco lo de la aplicación y cómo funcionaba todo no me lo pensé. Al estar aquí un rato y conocer a los dueños de esto y de la manera en la que me lo han explicado, la verdad es que es espectacular todo y sobretodo agradecido con ellos”."