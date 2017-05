Michel González: "Todos están en buena disposición"

Google Plus

[Foto Málaga CF]

Michel González atendió a los medios de comunicación en la mañana de este sábado en la previa al encuentro que el Málaga CF disputará el domingo por la tarde en Anoeta ante la Real Sociedad de Eusebio Sacristán. En ella el madrileño indicó que será "un partido muy interesante" al tener un rival que "a mí me encanta como juega al fútbol. Creo que ha sido en esta temporada el equipo más regular en la muestra del fútbol de ataque. Es un equipo de muy buen nivel”.

En Anoeta no podrá estar Ignacio Camacho, por sanción. Ante los sustitutos, Michel dijo lo siguiente: “Manejamos alternativas no solo en cuanto a jugadores sino también en cuanto a sistemas con respecto a la baja de Camacho. Y después de ver los entrenamientos seguimos manteniendo la duda. Tenemos la alternativa de jugar con José Rodríguez, Recio de mediocentro, acercar a Fornals, 4-3-3… En cualquier caso vamos a acertar igual porque todos los chicos está en buena disposición y enfrente tenemos un equipo que nos llama la atención a nosotros y a los jugadores también”.

Michel recibió ayer viernes el premio al mejor entrenador de abril, aunque no le gusta mucho hablar de este tema: “Está muy bien eso de recibir premios pero para eso soy un poco pudoroso. Este es un deporte de equipo, un trabajo colectivo, se lo dan al entrenador pero eso significa que todo el mundo en esta parte técnico tiene mucho qué decir. Les agradezco el premio pero también en nombre de ellos”.

También tocó otros temas como la recuperación de Juanpi o el buen momento de La Academia: “Juanpi está muy bien, sorprendentemente está muy bien, pero tenemos que tener cautela porque él no puede parar en vacaciones. Va a tener que seguir entrenando, trabajando y en alerta pero está muy bien. Le he visto toda la semana en buen estado y no tiene ninguna molestia lo que significa que el jugador cuando venga en julio va a estar perfectamente. Debemos ser optimistas, La Academia es una cosa que se llevaba reclamando aquí desde hace mucho tiempo. Si los jugadores de la cantera necesitaban un entrenador del primer equipo que les mire yo les voy a ver y si además tenemos instalaciones pues mucho mejor. Poco a poco, y ha coincidido con nuestra llegada y nuestro deseo de ver a los jugadores con el comienzo de que se empiecen a construir las instalaciones”, finalizó.