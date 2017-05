¿Que pasó en el Real Sociedad- Málaga de la temporada pasada?

Weligton en un partido.

Ambos clubes se han enfrentado varias ocasiones, la mayoría en la élite del fútbol y uno de los mejores es el que vamos a repasar hoy.

Primera parte muy igualada

La posesión fue para el Málaga y el partido empezó de cara para los andaluces debido a que a Real no despertó hasta que el Málaga no tuvo una ocasión clara. A partir de ahí los Txuri- Urdines tuvieron unas cuantas ocasiones donde estuvieron a punto de lograr adelantarse en Anoeta. No fue una primera parte bronca viendo estadísticas y ambos clubes nos regalaron buen fútbol que por el momento no acababa en gol.

El segundo tiempo fue contrario al primero

La segunda parte empezó con un Málaga que no lograba llegar a la meta de Rulli. La Real Sociedad fue dueña del segundo tiempo hasta el minuto 55 donde Duje Cop delantero del Málaga anoto un tanto que ponía a los de Javier Gracia por delante. Hasta el minuto 80 hubieron buenas ocasiones, más de la mitad de los locales que obviamente querían dar una buena imagen a su afición y puntuar en un partido ante un equipo que estaba efectuando una gran temporada

. Y en el minuto 80 Weligton cometió una falta dura ante Xabi Prieto, este lanzó dando en la barrera y el rechace le cayó a un mediocentro de la Real que le metió el pase de la muerte a Aguirretxe y el canterano marco un golazo reventando la pelota en la portería del Camerounes Kameni. El Málaga reacciono de buena manera y lo intentó a mil y una maravillas pero se bloqueo ante una gran defensa que no dejó pasar casi ningún balón. El partido acabó con los dos equipos medio contentos y abrazándose deseándose un feliz final de campaña. Veremos que nos depara el partido de mañana entre estos dos clubes que seguro que lo dan todo.