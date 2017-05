Duda: "Mientras esté en el vestuario del Málaga siempre se jugará para ganar"

[Foto MálagaCF]

Este pasado fin de semana, en Torrox, tuvo lugar el IV Encuentro de Peñas Malaguistas, al que acudió como principal invitado uno de los capitanes de la plantilla del Málaga CF, Duda. En ese encuentro, el portugués mantuvo una pequeña rueda de prensa ante los presentes, y tocó bastantes temas, como el final de Liga, la posible marcha de Sandro, o la importancia de la cantera malaguista: "Estamos hablando de una cantera que está entre las tres o cuatro más importantes", indicó. "Si por mí fuera, la primera plantilla sería el 70 por ciento de los malagueños".

"Yo creo que si miramos lo que hay y lo que ha habido jugando en Primera División y si miramos la cantera, lo que viene de atrás, los que están en el equipo B luchando para subir y otros por debajo de ellos… tenemos una calidad que flipamos. A lo mejor no se sabe fuera porque hay gente que no los ve, pero nosotros que estamos ahí en el vestuario y los vemos de entrenar con nosotros… Algunos jugaban conmigo de titular seguro y no hace ir a buscarlos a Pekín", insistió.

Por su parte, también habló de Sandro y de todos los entrenadores que han pasado por el club esta temporada: "Todos hemos visto la temporada y lo que ha hecho Sandro. Ha sido importante para conseguir el objetivo faltando tantas jornadas. Gato Romero no ha tenido suerte con los resultados, se hicieron muy buenos partidos pero no acompañaron. Al final siempre pagan los platos rotos los entrenadores. Juande también hizo un trabajo en el que dejó muchos puntos y una clasificación tranquila. Y con la llegada de Míchel tuvimos dos o tres partidos difíciles y luego vino la parte buena cuando el balón empezó a entrar. Volviendo a Sandro, que me he desviado un poco del tema, Gato Romero no pudo contar con él y el equipo sufrió no teniéndole en el campo. Con Míchel y Juande ha demostrado que tiene gol y que lo está dando todo. Sabemos que va a ser difícil mantenerlo aquí debido a la poca cláusula que tiene. Está claro que si quiere disfrutar y ser un jugador importante y vivir bien, que también es importante para la familia y estar cómodo, en pocos sitios va a estar como aquí", manifestó.

Por último, también habló del dueño del club y dijo lo siguiente: "Tenemos que dar las gracias a la familia Al-Thani por las cosas que hemos vivido recientemente, va a ser difícil conseguirlo nuevamente, pero no imposible. Vamos en una línea buena. Mientras he estado y esté en el vestuario del Málaga, siempre se juega para ganar en todos los campos. Seguro que el domingo ante el Madrid, si necesita ganar aquí, va a tener que sufrir y luchar hasta el último minuto para conseguir la Liga", finalizó.