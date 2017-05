Se va una leyenda, se va Duda

Google Plus

Imagen grupal | Foto: Málaga CF

Si hay un día triste para un club pequeño, es ese día en el que tus mitos, aquellos que han estado presente en las duras y en las maduras, tanto en segunda como en la Champions League, se marchan. Este es el caso de Duda, que hoy deja el club a los 36 años (el mes próximo cumple 37). Un jugador histórico para las memorias del club durante sus 13 temporadas disputadas, repartidas en tres etapas distintas.

Imagen Pablo Gil | VAVEL

Semana dura para el malaguismo que ha visto como, en apenas cuatro días, dejan el equipo tres jugadores que permanecerán en los libros de historia del club blanquiazul. "Siempre estaré agradecido al club por abrirme las puertas para vivir las maravillosas experiencias que he vivido'', afirmaba emocionado el internacional portugués. A pesar de la emotividad de la rueda de prensa, no dejamos cerrada la posibilidad de que la andadura del mediocentro por el mundo del fútbol continúe, ya sea en su país y en cualquier otro lugar que requiera de sus experimentados servicios. La edad no pasa en balde y el club veía que a Duda le costaba seguir el ritmo que requiere una categoría tan exigente como la primera división.

Con un total de 348 partidos oficiales, Duda lidera con diferencia esta estadística. Además, es el tercer máximo goleador con 35 goles, tras Dely Valdés (38) y Darío Silva (36). Nadie imaginaba cuando en 2001 la joven joya portuguesa llegaba del Cádiz, que llegaría a hacer leyenda en el club, sobre todo mejorando después de la cesión en el Levante. La calidad seguía ahí, esa zurda de oro que tantos saltos de alegría ha provocado entre la afición de Martiricos. La despedida quizás no ha sido tan emotiva como fueron las de Demichelis y Weligton, pero el club quiso agradecerle tantos años de servicio emitiendo un video recopilatorio de sus mejores momentos en la entidad. "Seguiré de una u otra forma vinculado a este club, soy un malagueño y un malaguista más''. Este domingo ante el Madrid será su último partido oficial y estamos a la expectativa de si Michel le dará minutos, junto a Demichelis, para que ambos puedan gozar de una despedida como merece en casa, junto a su afición. Solo queda decir: ¡Gracias por todo, Duda!