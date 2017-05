Zidane, el entrenador perfecto para el Real Madrid

Google Plus

[Foto Daniel Nieto | VAVEL]

Zinedine Zidane, actual entrenador del Real Madrid, encara el domingo, en La Rosaleda, el partido que puede dar el título de campeón de LaLiga a su equipo. Pese a la polémica que están generando los medios de comunicación al poner en duda la profesionalidad de los jugadores de Míchel y la del propio técnico malaguista, los blancos saben que no será un partido nada fácil, ya que los de Martiricos están en un gran estado de forma: llevan sin perder cinco partidos consecutivos y han hecho de su estadio un fortín en las últimas jornadas, donde han caído FC Barcelona, Sevilla, Valencia o Celta.

El francés se puso al mando del banquillo madridista el 4 de enero de la pasada temporada, con el objetivo de reconducir la situación de incertidumbre generada por la gestión de Rafa Benítez. Finalmente, consiguió salvar la temporada tras proclamarse campeón de la Champions League ante el Atlético de Madrid en la final de Milán. Zidane, de esta manera, se consagró como entrenador y no solo calló las críticas de aquellos que le señalaban como entrenador inexperto, sino que demostró ser el entrenador perfecto para el equipo de Chamartín. Zidane, como demostró durante su etapa de jugador, en la que ganó el Balón de Oro, el Mundial, la Eurocopa, la Champions… se distingue por su gusto por el fútbol vistoso. Y así es como pretende que jueguen sus jugadores.

El técnico del Real Madrid tiene una amplísima plantilla con jugadores muy competitivos que no le están poniendo nada fácil las decisiones en cuanto al once titular. Ahora bien, en las últimas jornadas, su esquema es el 4-3-3. En la defensa son indiscutibles Sergio Ramos, Marcelo y Carvajal, con quien no podrá contar por lesión. El eje central del campo suele estar compuesto por Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric. En la delantera, Karim Benzema; Cristiano Ronaldo, de quien ha conseguido una reconversión a nueve puro; e Isco, que está siendo determinante en los últimos partidos, con grandes actuaciones.