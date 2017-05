Michel: "No tengo nada que reprocharle a mis jugadores"

Google Plus

El técnico blanquiazul habló en rueda de prensa una vez finalizado tanto el partido como la temporada de su equipo. "Los jugadores, desde que llegué han estado de sobresaliente cum laude, matrícula de honor", manifestó.

"No sólo en lo que habéis visto sino en lo que no se ve, en el día a día, a la hora de respetar las decisiones. Es fundamental, hay gente ahí que no ha jugado. Gracias a ellos la situación ha cambiado, estábamos en una situación límite y le han dado la vuelta ellos. No puedo nada más que regalarles elogios, se lo merecen. Han estado sensacional conmigo. La temporada ha acabado aseadamente, tenemos que felicitarnos y felicitar al campeón que es un equipo con una calidad y unas hechuras de eso, de campeón", manifestó tras concluir el último partido de la temporada con derrota por 0-2 ante el campeón de Liga.

"El comienzo del partido ha marcado el resto", reconoció Michel sobre el tanto inicial de Cristiano Ronaldo. "No nos ha dado tiempo a ser inferiores ni dominados. Contra un equipo como el Madrid te equivocas y pasa lo que pasa. El equipo ha intentado todo ante un rival que tiene una gran seguridad en el juego. No podemos estar tristes, no tengo nada que reprocharle a los jugadores. Hemos tenido nuestras opciones, nos ha faltado ese punto de acierto".

"La temporada no ha acabado como queríamos porque queríamos acabar más arriba, no por lo de hoy. Hemos estado bien al final y ese es el camino para el año que viene. Los que hablan de esas cuestiones son gente que no es cercana al fútbol. El que vive el día a día esto del fútbol lo sabía, eso forma parte de un espectáculo malo, las sospechas siempre son malas. Se ha demostrado que mis jugadores merecen mi felicitación su honestidad. Aquellos que han dudado esperarán con otros deportistas o personas. Se cree el ladrón...".

Por último comentó las sensaciones del vestuario en este final de temporada y le dio la enhorabuena al Real Madrid por su 33ª Liga: "Los chicos estaban un poco cariacontecidos, saben que no ha sido una buena temporada. Querían que el partido hubiera habido más igualdad, pero con el paso del tiempo se darán cuenta de lo que hemos sufrido y de lo contentos que tienen que estar ahora. En cuanto al Real Madrid es un equipo que todo el mundo ve, compacto, con mucha calidad en todas sus lineas y con un carácter de equipo campeón, algo que no se ve pero se nota. No sería justo valorar el trabajo de Zidane, intuyo que maneja muy bien el vestuario porque así se ha demostrado. Le felicito porque está en camino de hacer una historia muy buena en un club tan difícil de entrenar como el Real Madrid", finalizó.