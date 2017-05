Recio: "Ha sido una temporada dura, pero nos vamos con buen sabor"

Google Plus

[Foto Málaga CF]

Varios jugadores pasaron por zona mixta una vez concluido el partido ante el Real Madrid, y, por consecuencia, la temporada. Uno de ellos fue Kameni, que dijo lo siguiente, acerca de la campaña en general: "Iniciamos mal y acabamos bien. El resultado de hoy no es positivo porque no sumamos los tres puntos, pero las últimas rachas han sido muy buenas. Creo que el final de temporada ha sido agradable”.

“Por eso soy portero. Siempre con la ayuda de los compañeros, hacemos ese trabajo defensivo. Necesitamos un portero y a todos los compañeros a tope. Creo que ha sido un año de mucho desgaste y ahora toca descansar. Hay que ser positivo y pensar lo que hemos hecho. Es cierto que empezamos mal pero viendo como hemos acabado nos da esperanzas”. Por último, le dedicó unas palabras a la afición: "Estamos muy orgullosos de nuestra afición. Han estado ahí desde el principio hasta el final y eso es muy importante para nosotros. El jugador 12 se nota en los momentos bueno y en los difíciles”.

Otro de los protagonistas en zona mixta fue José Recio, que al igual que Kameni opina que la temporada no ha sido tan mala al final: "Creo que nos tenemos que ir con un sabor de boca muy bueno. Ha sido una temporada dura, con momentos muy malos. Terminar la temporada como la hemos terminado, quedando en el puesto 11 y con ventaja sobre el descenso, con buenos partidos y con una racha de victorias increíble, es para irse con muy buen sabor de boca”. Por suerte, ha coincidido la buena racha del equipo cuando yo me he recuperado. Estuve cinco meses lesionado, lo pasé muy mal con momento muy duros. Terminar la temporada jugando y a buen nivel es para estar contento”, declaró.

Para la próxima temporada, Recio lo tiene claro: "Sin ponernos ninguna meta, pero con mucha ilusión y con muchas ganas. Que en este nuevo proyecto del año que viene salgan las cosas bien y podamos hacer una buena temporada”.