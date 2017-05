Arnau: "Hemos crecido a nivel patrimonial y me siento más que satisfecho" [Foto MálagaCF]

Arnau, también respondió a otros temas de interés en la rueda de prensa para hacer balance de la temporada, aunque en esta ocasión, a un nivel más extradeportivo: “La aprobación de la ciudad deportiva es un sueño que habíamos perseguido durante mucho tiempo. Jamás habíamos conseguido pasar de las buenas intenciones y en este último mes la gran noticia ha sido esta. Supone mucho, vamos a aumentar el patrimonio de la entidad. Será un sitio de reunión de todo el fútbol malagueño para que la gente malagueña y malaguista pueda disfrutar de esas instalaciones. Quiero felicitar a todas las personas que han hecho posible este sueño, en especial al sheikh Al-Thani, que desde que entró ha perseguido este objetivo. También a todas las personas de la entidad que han trabajado para que sea posible esta aprobación. También quiero dar las gracias al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y a la gerencia de urbanismo", comentó.

Balance en general

“Configuramos una plantilla corta, con jugadores experimentados acompañados de jóvenes jugadores que eran inversiones más los jugadores de la cantera. La idea de una plantilla corta es dar espacio a la cantera, porque así nos da opciones a posibles movimientos de mercado y a la cantera. Quiero dividir la temporada en tres partes para hacer una valoración. Empezamos con la etapa de Juande donde creamos muchas expectativas que nos costó ganarnos luego en el campo. En casa fuimos muy fuertes aunque el juego no era muy bueno. Tuvimos un hándicap importante porque gente importante y experimentada no pudo aportar en el campo por culpa de las lesiones. Eso nos mermó un poco. Pero permitió que debutase gente de la cantera com Ontiveros, En Nesyri, Luis Muñoz…, que demostraron que se puede contar con ellos", manifestó.

"Tras el partido de Copa Juande presentó la dimisión, fue una sorpresa, no me lo esperaba. A nivel contractual Juande se portó como un caballero. Luego decidimos a nivel de club poner a Romero, entramos en una etapa en la que mejoramos el juego aunque no los resultados. Fueron pasando las jornadas y no llegaban los resultados, sumamos cinco puntos en diez partidos y pensamos desde el club que estábamos en una dinámica peligrosa, se acercaba la parte de calendario más difícil, la ventaja sobre el descenso iba menguando y decidimos un cambio de entrenador"

"Apostamos por Míchel no sólo para el final de la temporada, el técnico iba a ser el que eligiese a los jugadores para la temporada siguiente. A partir de aquí se notó el trabajo de Míchel, empezó a dar con la tecla en motivación, orden, disciplina y el equipo ganó en El Molinón, se puso a ocho puntos, cogió tranquilidad y a partir de entonces demostró el verdadero potencial que tiene. Nos han dejado con la miel en los labios de ver si esta situación hubiese llegado en el mes de octubre o noviembre saber qué hubiera ocurrido en toda la temporada. En este último tramo la gente ha disfrutado con el equipo y sabíamos que podíamos ganar a cualquiera. En la parte de peor calendario es cuando más puntos hemos sumado”.

“Os lo dejo a vosotros ponerme una nota. Estoy muy satisfecho del trabajo a largo plazo. Hay que pensar en el corto plazo en el fútbol, pero mis pensamientos son también a largo plazo. No sólo en conseguir objetivos temporada a temporada, sino en crear algo. Todo esto está consensuado con el jeque y estamos creando una identidad de club, un grupo fuerte de jugadores que sientan los colores, que sepan de qué va esto. Si hay más patrimonio, el club es más rico y eso le permite crecer. Me siento satisfecho. Cuando llegamos no encontramos al equipo en una situación delicada, estábamos en la posición 20, a las puertas de un mercado invernal en el que casi no teníamos tiempo para hacerlo. Solventamos la temporada con nota, terminamos octavos con 48 puntos. Luego creamos un equipo que despertó mucha ilusión, más joven y con mayor margen de crecimiento. Los resultados no permitieron ganarnos el derecho a pelear por grandes cosas y al final sí demostramos ese potencial. Hemos cumplido ese objetivo de ser estables, queremos estabilidad y crecimiento. Hemos sido estables en rendimiento y hemos crecido a nivel patrimonial y me siento más que satisfecho”.