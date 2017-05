Antonio Contreras, presentado como nuevo entrenador del Málaga Femenino

[Foto Málaga CF]

En el día de ayer se presentó como nuevo entrenador del Málaga Femenino, Antonio Contreras, un entrenador con una amplia trayectoria futbolística a sus espaldas, como bien indica el comunicado lanzado por el club. Comenzó su andadura en el fútbol femenino dirigiendo al CF Puebla en 2004, club donde permaneció cuatro años compitiendo en la máxima categoría y alcanzó una final de la Copa SM Reina. A partir del 2008 y hasta el 2011 dirigió el banquillo del Atlético de Madrid Féminas. Su recorrido como entrenador siguió en el Levante UD Femenino, club en el que permaneció hasta el pasado 2015. Más allá de las fronteras españolas, el técnico extremeño ha pasado por las filas del staff técnico del Arsenal Ladies.

Asimismo, el nuevo entrenador del cuadro malaguista, en su constante línea de formación para conocer lo último relacionado con la preparación y el entrenamiento de los equipos de fútbol de la élite, fue seleccionado para asistir, junto a otros cuatro entrenadores extremeños, a varias sesiones de trabajo del Newcastle United FC de Rafa Benítez para conocer, de primera mano, la metodología del staff del técnico español al frente del equipo de la premier league y también la estructura de base de la entidad (The Academy). Todo ello durante una semana y en la ciudad deportiva del club albinegro en Benton.

Contreras: "Me gustan las personas serias, y en esta casa me han tratado como creo que se debe tratar, con respeto" Durante el acto de su presentación en el estadio de La Rosaleda, el técnico extremeño aseguró que llegaba al Málaga CF Femenino “con ganas e ilusión” y su vinculación al equipo malaguista será de tres años. “El proyecto no puede ser de un año, debe tener continuidad. Esperemos que no sean tres años, sino que sean muchos más. Otra cosa no tendré, pero ganas y pasión me vais a tener que demostrar. He tenido un periodo de relax y eso hace que vuelva con más ganas. Me gustan las personas serias, y en esta casa me han tratado como creo que se debe tratar, con respeto, ganas y profesionalidad. Esto va lento, pero vamos a hacerlo bien, sólo pido a las jugadoras que le pidan la pasión que le voy a poner yo".

“Si creemos en un proyecto, por qué no vamos a intentar hacer las cosas bien. Hablamos de un proyecto de acabar en la Copa de la Reina. Indistintamente de si entrenas en un equipo cadete o infantil, de si juegas en un primera división o en segunda, por encima de todo está el proyecto, la ilusión, la paciencia y la pasión que le pongamos a las cosas”.