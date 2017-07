Jorge Meré, en la agenda del Málaga CF

Jorge Meré disputando un balón con Miguel torres esta temporada | Foto: LaLiga

Míchel ya tiene a uno de los dos centrales por el que suspiraba este verano Paul Baysse. Pero no se conforma con ello, y quiere completar la zaga blanquiazul con el fichaje del joven Jorge Meré, por el que Arnau trabaja sin descanso para que recale finalmente en el club de Martiricos.

Jorge Meré tiene 20 años y es natural de Oviedo. Es defensa central y milita actualmente en el Sporting de Gijón, siendo internacional con la selección española sub-21. Meré ha demostrado un gran nivel durante la pasada campaña con el Sporting, con una gran concentración en los partidos, tranquilidad a la hora de salir con el balón jugado, rápido a la hora de llegar al corte y que termina las jugadas de manera contundente y sin miedo. Por lo que conjugado todo ello hacen de él un central muy solvente.

A pesar de la gran temporada realizada no pudo evitar el descenso del equipo a segunda división. Por lo que su gran actuación, no solo ha despertado el interés del Málaga CF., sino también clubes de la liga española como Betis y sobre todo del Valencia CF. Aunque en Europa no ha pasado desapercibido precisamente, y equipos como Chelsea, Werder Bremen y Colonia también han preguntado por él.

El ovetense tiene contrato hasta 2020 con el Sporting y una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. Pero tras el descenso del equipo gijonés a segunda división su cláusula se rebaja a 15 millones y la posibilidad de salir cedido renovando de manera automática un año más.

El director deportivo Arnau sabe que la cláusula de rescisión es totalmente prohibitiva para las arcas malaguistas, por lo que su intención es obtener una cesión cuanto antes, pudiendo tener casi cerradas las condiciones con el Sporting y contactos bastantes avanzados con el agente del jugador.

Pero tras la gran temporada de Meré y la buena actuación que está realizando con la selección española sub-21 en el Europeo de Polonia, el interés del resto de clubes han aumentado, siendo el Valencia el equipo más interesado, pudiendo torpedear la llegada de Meré al Málaga y hacer que el jugador replantease otras opciones.

Por lo que Arnau está impaciente por cerrarlo cuanto antes para no fracasar en el intento por su incorporación al equipo de la Costa del Sol incluso antes de que terminase el Europeo de Polinia. Pero Meré está muy centrado en la selección y ante preguntas sobre su futuro ya ha manifestado su intención de no resolverlo hasta que pase el Europeo: "¿Interés del Valencia y Málaga? Siempre está bien que los equipos se fijen en ti, pero de momento no hay más allá. Mi futuro no es lo más importante a día de hoy sino el Europeo. Después hablaré con el club y veremos lo que quieren de mí y decidiremos. De momento con mucha cautela y mucha calma, centrado en la Selección".

Parece que no será un camino fácil el de convertir en jugador blanquiazul al joven Meré. Pero Arnau y Míchel tienen muy claro que él es el zaguero que necesita el Málaga para terminar de cerrar esa parcela del equipo y parece que no cesará fácilmente su intento por conseguirlo. Pero no apunta a que vaya a resolverse pronto, y mucho menos antes de que finalice el Europeo. Por lo que en las oficinas de Martiricos aún les queda trabajo y a los aficionados malaguistas paciencia para ver por fin vestir la elástica blanquiazul al joven y granm promesa Jorge Meré.