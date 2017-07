Adrián González: "El Málaga mostró interés sobre mí desde el principio"

[Foto Málaga CF]

El Málaga CF presentó de manera oficial este pasado lunes a una de sus nuevas incorporaciones para la próxima campaña. Adrián González, hijo de Michel, actual entrenador blanquiazul, se mostró muy contento por vestir los colores del Málaga y aseguró lo siguiente: “Siempre he visto desde fuera con admiración al Málaga. Es uno de los clubes bonitos en los que poder jugar esta Liga y fue el principal atractivo para mí. Mostraron mucho interés desde el principio al ponerse en contacto conmigo, con lo cual fue otra de las cosas importantes para mí para poder tomar una decisión”.

“Siempre me he sentido un poco más cómodo por detrás del delantero, pero a lo largo de mi carrera he jugado en varias posiciones y he podido rendir a buen nivel. En la que más me divierto es jugando por detrás del delantero”.

Adrián tendrá como compañero a Keko. Ambos coincidieron en el Eibar hace un par de campañas, por lo que tendrá apoyo en el vestuario: “Con Keko tengo una relación muy buena y me ha tenido bastante informado sobre el Málaga. También conozco personalmente a Luis Hernández, coincidí con Recio en la playa y estuvimos hablando un poco de todo. La adaptación va a ser fácil y va a ser buena".

En cuanto a la relación que mantendrá con su padre, Adrián dijo lo siguiente: "La relación en lo personal con mi padre va a cambiar mucho. Pero lo vamos a llevar de la mejor forma que podemos llevar esto. Ya he dicho anteriormente que mi padre para mí ha sido un apoyo muy importate en lo personal y ahora lo tendré que ver con otros ojos. Nos juntamos con los mismo objetivos pero está claro que la situación ha cambiado. El problema, si lo hay con que mi padre sea el entrenador, lo van a tener otros. He demostrado como futbolista lo que puedo dar al equipo".

Por último, el futbolista se marcó varios objetivos para la próxima temporada: “En lo colectivo intentar mejorar la temporada pasada, creo que es positivo para el club siempre quedar entre los diez primeros. Todo lo que sea crecer cada año es mejor y en lo personal más de lo mismo, e intentar superar los números del año pasado, que es un reto bonito. Me siento hombre de club y puedo ayudar en otras facetas aparte del fútbol y vengo con ese objetivo. Puedo seguir aprendiendo y creciendo como futbolista y es lo que me planteo esta temporada”.