Peñaranda se aleja de La Rosaleda

Peñaranda controlando la pelota en un partido liguero / Foto: LFP

Parece que el calvario continúa ya que tras pasarse la mitad de temporada lesionado contando con apenas 171 minutos con el Málaga CF, se vuelve a lesionar de gravedad en la final frente a Inglaterra con su selección, estos hechos hacen que su continuidad en el club se tambalee.

Desde el club se intenta rescindir el contrato de cesión de una temporada y media del jugador del Watford ya que Míchel no cuenta con él para la próxima temporada, la situación no es fácil dado que la Federación Inglesa de Fútbol hace unas semanas le negó el permiso de trabajo por segunda vez consecutiva, situación por la cuál de rescindir el contrato con el club malagueño el Watford no podría recuperarlo.

Peñaranda de momento sigue recuperándose después de la intervención en Roma de su lesión del quinto metatarsiano, donde el futbolista ha publicado una fotografía junto a su padre comentando que la intervención había sido superada con éxito.

Esta lesión hará que el jugador esté alejado de los terrenos de juego durante dos meses y se pierda la pretemporada con su equipo, dificultando así su estancia en la Rosaleda en donde no ha podido constatar su calidad esta joven perla venezolana, una situación totalmente diferente la que ha vivido con su selección en el torneo sub 20, donde ha sido importante con dos goles y una asistencia que les permitió llegar a la final, quedándose a un paso de la revalidación del título de campeones sub 20.