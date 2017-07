Camacho, en su despedida: "Gracias, Málaga, por tanto; volveré"

Camacho en la rueda de prensa de su despedida| Foto: Málaga CF

Ignacio Camacho es ya historia del conjunto blanquiazul, el maño se ha despedido esta mañana sobre las 12:30 horas en una rueda de prensa de la afición del Málaga, en la que ha estado muy agradecido con todo el mundo. Además, ha leído una carta en la que comenta lo siguiente: “Hoy es un día muy importante para mí y para mi familia. Ha llegado el momento de decir adiós a la que ha sido mi casa durante seis años y medio. Ha sido una decisión difícil para mí y para mi familia, pero como siempre he dicho, mi salida del Málaga CF tenía que ser beneficiosa para todos y esta es una gran oportunidad. Por una parte, estoy ilusionado por poder dar un giro a mi carrera y vivir una nueva experiencia. Por otra parte, estoy triste porque ha terminado un ciclo en el que he sido muy feliz”.

Respecto a su despedida, comentó que se sentía muy identificado con el club y con la ciudad, así como que también ha intentado dar lo mejor de él tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, que vivió momentos únicos, tanto buenos como malos, de ejemplo puso la Champions, la convocatoria con la selección española y el brazalete de capitán. Destacó incluso la oportunidad de crecer y madurar tanto personal como futbolísticamente, que formó una familia y que aquí nació su niño, malagueño y malaguista, tanto que para calmarlo tenía que poner el himno.

Agradecimientos

Respecto a los agradecimientos, comentó lo siguiente: “Quiero agradecer muchas cosas a mucha gente. Al Málaga CF, a todos los directivos que me han acompañado en estos seis años y medio. Al presidente Al Thani y a su familia, por dejarme vestir esta camiseta y haber siempre confiado en mí. A todos los trabajadores del club, que hacen que el día a día sea más fácil para nosotros. A vosotros periodistas, por tratarme con tanto cariño y respeto; a todos los entrenadores y ayudantes. He aprendido de todos. Me habéis hecho mejor futbolista y persona. A Javi Gracia, por el que siento especial debilidad. Y a ti Míchel, ha sido corto pero intenso. Sé que dejo a mi Málaga en muy buenas manos".

Ignacio Camacho posó este sábado con la camiseta del Wolfsburgo

"Esta ciudad que enamora a todo el mundo. Hemos disfrutado, sufrido y llorado, pero siempre hemos estado juntos"

"Agradezco a la gente que trabaja día a día, con los que he compartido estos años: cuerpo médico, fisios, recuperadores, mis 'pichitas'… Gracias por aguantarme y acogerme desde el primer día. Sé que no soy fácil. Los futbolistas vamos y venimos pero vosotros sois el alma de este Club. A todos mis compañeros con los que he compartido estos años. Algunos confidentes, 'colegones', amigos que me llevo para toda la vida. Esto es una de las mejores cosas que da el fútbol. Agradezco a mi familia por apoyarme en los malos momentos. Soy quien soy gracias a vosotros. A mi mujer, mi amiga, mi compañera de viaje. Junto a nuestro hijo damos un paso muy importante, que afrontamos con mucha ilusión. Y qué decir de Málaga, malagueños y malaguistas, de toda esa afición. Esta ciudad que enamora a todo el mundo. Hemos disfrutado, sufrido y llorado, pero siempre hemos estado juntos. Gracias por vuestro aliento cada domingo, siempre me he sentido querido y arropado por vosotros. Se va un malaguista, pero esté donde esté os llevaré en mi corazón. Gracias Málaga por tanto. Volveré…", finalizó.