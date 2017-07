Keko: "Estamos con ganas de jugar partidos y competir"

Google Plus

El jugador del Málaga, Keko Gontán, concedió a la televisión del club este fin de semana una entrevista en la que asegura que se están encontrando "bien" en estos primeros días de pretemporada. El jugador pretende mejorar su nivel respecto a esta última temporada, en la que se ha mostrado algo irregular. "Estamos muy contentos e ilusionados, como en todas las pretemporadas. Aclimatándonos y acoplándonos con la gente nueva. Los hemos recibido muy bien y están muy a gusto. Estamos muy cansados porque no paramos de correr, pero en eso consiste la pretemporada”.

“Vengo con muchas ganas, pero eso siempre lo he tenido. No tiene mérito", comentaba entre risas. Sobre dos de los nuevos fichajes del equipo, como Adrián González o Borja Bastón, con los que ya coincidió en su etapa en el Eibar, indicó lo siguiente: “A nivel futbolístico no creo que sea yo quien los tenga que juzgarlos. Son dos personas que van sumar mucho dentro del vestuario. Adrián es un jugador veterano en Primera División y va a sumar mucha experiencia al equipo. Borja es un tarugo (risas). Juego con él desde pequeño en el Atlético de Madrid y le quiero un montón. Espero que marque muchos goles”.

“No nos tenemos que dejar influenciar por el año pasado. El equipo está cambiando bastante y esto empieza desde cero. Estamos con ganas de jugar partidos y de competir, que al final es lo que le gusta al futbolista. Da igual que sea pretemporada, queremos estar jugando desde ya”, finalizaba el centrocampista que espera ser una pieza importante en esta nueva temporada con Michel a la cabeza.