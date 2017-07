Borja Bastón en su presentación: "En el vestuario tenemos ganas de hacer un buen año"

[Foto Málaga CF]

El nuevo delantero del Málaga CF, Borja Bastón, ha sido presentado este martes como jugador del equipo blanquiazul en el Club de Mar de Puerto Banús (Marbella), rodeado de medios de comunicación y personal del club. En la rueda de prensa, dejó claro que habían sido "muchas cosas" las que le habían seducido para venir al Málaga, porque "la intención ha sido muy grande". "El proyecto que tiene con gente con mucha juventud y veteranos de mucha calidad atrás. El grupo es atractivo para cualquier jugador. La insistencia de Francesc (Arnau) y el míster fue clave".

Sobre su experiencia en el Swansea y en la Premier League, dijo lo siguiente: "No ha sido la experiencia que pensaba, pero de todo se aprende, saco conclusiones buenas. No fue como yo esperaba, llegué con una lesión en la muñeca que no me dejó jugar hasta la jornada 7 u 8, echaron al entrenador que me trajo, hubo varios cambios de entrenadores... No estaba contento allí, pero aprendí". Ahora Borja llega para sustituir a Sandro y ser el delantero referencia del Málaga CF: "Sandro hizo una gran temporada, ojalá pueda hacer yo también buena temporada como él. Somos muy diferentes, ojalá yo haga un gran año y quedemos lo más alto posible. En el vestuario he visto que hay gente con buen corazón, con muchas ganas de hacer un buen año", manifestó.

"Las negociaciones siempre son difíciles, había varios equipos y propuestas, pero la del Málaga era la que más me atraía. Quiero estar donde me quieran y aquí me querían mucho. Con Keko estaba desde pequeñito en el Atleti. Que hagamos un gran grupo es importante, es en lo que trabajamos ahora".

Por último, sobre la relación con Michel y Arnau, Bastón comentó lo siguiente: "El proyecto de estar metidos en la parte bonita de la clasificación, es un proyecto con mucha ambición. El míster me dijo que iba a exigir mucho y si quieres estar entre los mejores tienen que exigirte para poder rendir. Me gustaría que se ejerciera la opción de compra. Lo importante es empezar y que sea un gran año, lo demás vendrá solo", finalizó.