El Málaga Femenino refuerza su portería con Alba Hoyas

[Foto footballpro.com]

El Málaga Femenino sigue preparando la próxima temporada y para ello ha reforzado su portería con la incorporación de la madrileña Alba Hoyas, procedente del Spa Alicante, con el objetivo de conseguir el ascenso con su nuevo equipo. Llega tras los fichajes de Paula y Sheila. Este es el comunicado emitido por el club:

"Alba Hoyas Fernández (Colmenar Viejo, Madrid , 4 de abril de 1997) se une al nuevo proyecto del Málaga CF Femenino para la próxima temporada. Hoyas, procedente del Spa Alicante, llega a la capital de la Costa del Sol con el objetivo de reforzar la portería malaguista.

Trayectoria Futbolística

La nueva portera del Málaga Femenino comenzó su andadura profesional en la temporada 2009-10 en la A.D. Colmenar Viejo y, un año más tarde, fichó por la U.D Levante para luego pasar al Valencia C.F. Durante la temporada 2014-15 defendió la portería de la U.D. Tres cantos y en la 2015-16 estuvo en el Tacón CF y en el Madrid CFF. Llega al Málaga CF después de realizar una temporada con el Spa Alicante, que compite en la Segunda División Femenina de España.

Intensidad, entrega y ambición

“Me siento orgullosa e ilusionada de estar en el proyecto más motivante de mi carrera deportiva. Solo pienso en llegar en perfectas condiciones a la pretemporada y dar lo mejor de mí. Intensidad, entrega y ambición no me faltarán para ayudar al club a conseguir el objetivo del ascenso. Me siento ya una boquerona más y estoy contando los días por ponerme a las órdenes de Contreras”."