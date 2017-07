El Málaga supera el número de abonados

Google Plus

El Málaga cuenta ya con más de 23.000 abonados | Foto: Málaga CF

El malaguismo está de enhorabuena y no es para menos ya que tras 10 años consecutivos en primera, el Málaga cuenta con 23.000 abonados, 3.000 abonados menos respecto a la temporada de la UEFA Champions League.

Destacar que la venta de carnés tanto online como presencial fue muy bien desde que se inició durante el pasado mes de mayo y que tendrá al igual que cada fin de semana, la afición más fiel. Además se notaba desde la llegada de Michel la ilusión de la afición, así como la expectación que estaba generando la plantilla durante este verano.

Respecto a los precios de los abonos, cabe añadir que el abono del Málaga CF es el segundo más barato, justo por detrás de la UD Levante por tan solo 5€, ya que el abono del Málaga en la grada de animación cuesta 150€, por encima del abono malaguista se encuentra el del Villarreal CF y el del FC Barcelona. Mientras que en los abonos más caros ocupa la novena posición, ya que cuesta unos 950€.

Cabe añadir que a falta de 5 semanas, el Málaga sueña con llega a los 25.000 y que habrá algunos retoques más, especialmente el que ha dejado libre Camacho debido a su traspaso al Wolsburgo alemán.

Añadir que se fija ya los 24.000 abonados y subiendo, y eso que la temporada pasada no empezó con buen pie el conjunto malaguista ya que se creó una gran expectación con Juande Ramos. Los nuevos números ilusionan, además de ser una cifra histórica en la que el club no estará solo. La ilusión, pese a las importantes salidas como la de Camacho, Kameni o Sandro, no ha cesado en la afición, que ha respondido con más fuerza para superar lo conseguido el curso pasado.

Hasta el propio entrenador se mostró ilusionado esta mañana con la noticia de los 23.000 ya que escribió lo siguiente en su red social Twitter: "23mil detrás y los que siguen llegando en la marea bokerona, no os vamos a defraudar. Calma. #larosaledamola #mareabokerona".