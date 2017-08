El Málaga presenta a Kuzmanovic y a Gonen

Los dos nuevos jugadores del equipo ya han debutado con la entidad costasoleña, pero retrasaron su presentación debido a su estancia en Holanda.

El primero en intervenir fue Kuzmanovic, que se encuentra ante una nueva oportunidad para demostrar su mejor versión tras haber jugado muy poco la pasada campaña por culpa de las lesiones y no tener el protagonismo esperado.

"Fue una sorpresa, jugué sólo cuatro partidos. Fue una temporada difícil, quería hacer un buen año pero tuve una lesión importante. Arnau me llamó para que volviera y el Málaga fue siempre mi primera opción. Gracias al club y a la gente que me permite volver y mostrar mi calidad en el equipo".

Hay tranquilidad con su estado físico. Kuzmanovic se siente mejor que nunca y afirma estar totalmente recuperado: "Físicamente estoy cada vez mejor, me preparé desde pronto con el Basilea,después tuve una segunda parte de recuperación con el Málaga y de la lesión me siento muy bien, no tengo dolor. Espero jugar pronto partidos, tenemos cerca la temporada y espero que cuando empiece esté al 100%.”

Por su parte, Gonen se mostró entusiasmado con su llegada a Martiricos , ya que para él es un gran salto en su carrera deportiva y espera dar lo mejor de sí mismo en esta nueva etapa. "Tengo buenas sensaciones, todavía no estoy al cien por cien pero espero estar listo lo más pronto que pueda. Espero demostrar mi juego aquí en Málaga".

El portero turco también habló sobre su inactividad en las dos últimas temporada "Estos años no he jugado tanto pero en años anteriores sí. He jugado en la Liga turca toda mi carrera, con mi país, en grandes clubes, en grandes estadios en competiciones internacionales. El Málaga me llamó y me dijo que Míchel me había visto jugar y que contaba conmigo. Me siento ilusionado. Ahora tengo esa posibilidad y tengo una ilusión muy grande de poder tener éxito aquí.", terminó el guardameta.

Francesc Arnau aprovechó la rueda de prensa de presentación de ambos para explicar cada caso. Acerca del centrocampista, dijo esto: "Con Kuzma estuvimos en contacto desde que terminó la Liga para ver cómo iba su recuperación. La salida de Camacho benefició mucho el poder fichar a Kuzma. Viene un año cedido. A nivel físico está bien y si tiene algún problema físico no será en la zona que tenía antes. Tendrá alguna cosa normal como todos los futbolistas".

Luego fue el turno del portero. Esta fue la radiografía que hizo el director deportivo del Málaga: "Cenk llega libre del Galatasaray y firma tres años aquí. Viene de ser un portero de mucha proyección en Turquía, donde fue internacional en el momento que jugaba más partidos y se fue a un equipo grande. El míster escogerá el que crea oportuno".