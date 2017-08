Análisis del entrenador: Míchel González

Foto: LaLiga

Trayectoria como entrenador de: Michel González

Michel es un entrenador y exfutbolista. Empezó su trayectoria como entrenador en la temporada 2005 en el Rayo Vallecano, donde llegó para intentar lograr el ascenso a la categoría de plata, la temporada acabó con el conjunto del madrileño en quinta posición, a muy poco de los play-offs, concretamente estuvo a cuatro puntos. La siguiente temporada se acepto la oferta del filial del Real Madrid con Ramón Calderón en la presidencia, el filial merengue estaba en segunda división. Las cosas no le fueron muy bien al técnico y el filial acabó descendiendo a la categoría de bronce. En el año 2009 al entrenador se le nombro nuevo técnico del Getafe CF para que intentara salvar al equipo, lo consiguió, al sumar 8 puntos en los últimos 5 partidos. En la siguiente temporada Míchel ya logró hacer algo histórico, y es que clasificó al Getafe para la Europa League al acabar en sexta posición, la mejor de la historia del conjunto azulón. La posterior campaña pese a que Míchel consiguió salvar al Getafe, el club decidió no renovarle su contrato. En Febrero del año 2012 el Sevilla contrató a Michel como nuevo técnico, tras la destitución de Marcelino García Toral. El entrenador acabó la temporada en la novena posición. La temporada siguiente pese a que el Sevilla confió en el entrenador los resultados no ayudaron y el entrenador fue destituido. También en Febrero de 2013 se le nombra entrenador del Olympiacos para lo que quedaba de temporada y dos más. En Marzo se proclamó campeón de liga a falta de 5 jornadas. El siguiente año también revalido el título de campeón llegando hasta octavos de final, donde el equipo quedó eliminado ante el Manchester United. En Enero de 2015 Míchel es destituido tras estar a un punto del PAOK de Salónica. Se comprometió con el Marsella en Agosto de 2015 hasta 2017. Su estreno fue impecable ya que el equipo Francés goleó al Troyes por seis goles a cero. Pese a ello la temporada no siguió muy bien encaminada y aunque Michel logró sacar al equipo del descenso, la gente no estaba contenta ya que decían que no tenía un juego atractivo y llevaban 7 meses sin ganar en casa. Tras una mala racha de 10 partidos y su eliminación el la Europa League el entrenador es destituido. El siete de Marzo de este año Michel llegó para poner al Málaga en una zona tranquila, y lo hizo de manera impecable, pese a que en los tres primeros partidos solo logrará tres puntos , el entrenador logro ganar 4 de 5 partidos que dejaron al Málaga en undécima posición. Actualmente Michel sigue en el Málaga y la afición espera mucho de él y cosechar muchas ilusiones.

Perfil del entrenador

Míchel es un entrenador que le gusta ver el fútbol de manera bonita y por ello lo intenta hacer de la mejor manera posible. Es un entrenador muy táctico y por lo que he visto personalmente, le gusta probar cosas nuevas y darle oportunidades a todos los jugadores. También busca ambición y quiere un proyecto con el que tanto afición como amantes al fútbol disfruten.