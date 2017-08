Michel confía en que el Málaga hará ese juego que sabe

Google Plus

Rueda de prensa de Michel | Foto: Málaga CF

Michel ha analizado en rueda de prensa que confía en el equipo, ya que se muestra contento con la plantilla y con el esfuerzo que hacen, así como que durante el pasado lunes perdieron 3 puntos en casa, que no era su intención, además comentó que hicieron 8 kilómetros más que el Eibar aproximadamente y que tienen que avanzar en el juego.

Respecto al Girona añadió que estuvo a punto de ganarle al Atlético y que le ganó al Manchester City bien ganado, casi con el mismo estilo de juego y que según él, se trata de un equipo que debería de haber estado en primera mucho antes, que no se trata de una sorpresa, añadió además lo siguiente: "Es el típico equipo que como te despistes te puede ir de vacío".

Respecto a uno de los últimos fichajes, Emanuel Cecchini, comentó que la semana pasada tuvo unas molestias en el partido de Las Palmas, que no querían perderle y que tuvo un cambio muy brusco y que se va adaptando poco a poco.

También habló sobre la lesión de Ricca, en la que se hallaba sorprendido, ya que entrenó 3 días con el grupo, puesto que en un principio estaba planeado que entrara para finales de octubre o primeros de noviembre y lo ve bien, ya que cuenta con jugadores para disputarse esa demarcación, cosa que no podía hacer hace 4 o 5 semanas no podían hacer por la lesión de Miguel Torres. Otro de los temas a destacar ha sido el tema de Ontiveros, en el cual confiesa que no es una casualidad que recibiera el 17 de Duda, puesto que se trata de un jugador del primer equipo para ellos y que tiene muchas esperanzas en él, además de trabajó 5 sesiones y que para un determinado momento del partido estaba.

Sobre el sistema de juego añadió lo siguiente: “Sé que ha habido algún debate con el sistema de esta semana, pero también es cierto que la posición de Ricca, que puede jugar en alguna ocasión determinada de central y de lateral, nos facilitaba mucho. Algo que no podemos hacer con Diego, que es más central puro. Pero nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias del juego igual que con la posición de Adrián, que tácticamente es mucho más estable para jugar al lado de Kuzma. Kuzma ya ha ido cogiendo mucha más condición física y ahora podemos decir que su situación es suficiente para jugar en esa posición. Por eso tiene alguna explicación más desde el punto de vista del técnico, que a veces es más incomprendido para la gente porque yo no os doy toda la información, aunque yo tampoco acierte siempre”- finalizó.