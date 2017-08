Convocatoria para el Girona-Málaga

Google Plus

Foto: MalagaCF.com

El Málaga ya ha dado a conocer sus convocados para el partido que este sábado juega el equipo blanquiazul en Montilivi frente al Girona, una convocatoria que cuenta novedades y con la que el entrenador madrileño tratará de buscar un buen resultado, a tenor de la derrota sufrida la pasada jornada en casa ante el Eibar.

En concreto hay dos novedades con respecto a la anterior cita con el Eibar. Para esta jornada 2, la primera salida de esta recién comenzada 2017-2018, Míchel ha decidido dar entrada a dos de los nuevos: Emanuel Cecchini se estrena después de superar sus problemas físicos, al que también se une el guardameta turco Cenk Gönen, que fue descartado el lunes pasado por decisión técnica.

La entrada de Cecchini y Cenk Gönen provoca las bajas del centrocampista del Atlético Malagueño José Carlos y del portero Andrés Prieto, que ganó la carrera al turco en la primera lista. Tampoco entran el uruguayo Chory Castro, que ya fue descartado el lunes. Además, son bajas por lesión Keko, Miguel Torres, Ricca y Adalberto Peñaranda.

Una convocatoria de la que hablaba Míchel en la previa de un partido importantísimo para la entidad costasoleña, y es que varias dificultades no están permitiendo desarrollarse con normalidad al equipo de Míchel González, un técnico "tremendamente contento con los jugadores que tengo" y que seguro deseará reunir algún que otro fichaje más para apuntalar la plantilla y no sufrir por la permanencia y luchar, por qué no, por cotas más altas.

La expedición malaguista partió el viernes desde La Rosaleda, a las 18:00 horas, para coger el vuelo chárter de avión Málaga-Girona con salida a las 19:00 y llegada a las 20:40 horas.

El equipo se hospedará en el Hotel Meliá Girona en la víspera de su duelo liguero ante el Girona FC, correspondiente a la 2ª jornada de LaLiga, que se celebra el sábado en Montilivi a las 20:15 horas.

Tras el encuentro, la plantilla blanquiazul regresará en el avión chárter Girona-Málaga con salida a las 23:45 horas y llegada a las 01:25 horas de la madrugada del domingo 27 de agosto.