Michel González: "Hoy hemos sufrido"

"Hoy hemos sufrido" Declaraciones de Míchel. Post-Partido.

"Somos uno equipo que nos cuesta todo mucho, atacar, defender... Ya sabíamos desde el comienzo que va a ser una temporada larga y que vamos a sufrir mucho, y hoy hemos sufrido". Esas eran las primeras palabras del entrenador del equipo de la Costa del Sol al llegar a la rueda de prensa. Míchel se mostró enfadado y con cara de tener pocos amigos.

"La primera parte hemos jugado una primera hora muy dubitativa y con muchas perdidas innecesarias que permitía al Girona crecer más en el juego. La sensación era que el balón estaba más cerca de nuestra área que de la suya. Con los cambios en la segunda parte el equipo ha ido ganando terreno y no hemos sufrido tanto, pero en las dos o tres que hemos tenido no hemos acertado". Un Málaga que ha evolucionado de peor a mejor como así a reconocido el técnico en estas declaraciones pero que finalmente no le sirvieron para puntuar.

"Hay muchas situaciones que se seguir acoplando aunque ganásemos. No podemos admitir la primera parte del juego, sabíamos cómo juega el Girona y lo que teníamos que hacer. Muchas de las acciones que han propiciado ataques de ellos han sido pérdidas nuestras. Luego hemos ido encontrado soluciones, pero el resultado es abismalmente malo pese a estar parejos en cuanto a ocasiones"

"Mula, en un partido tan complejo como su debut en Primera, ha estado bien" Ha sido el halago del técnico madrileño al canterano Mula, tras ser el mejor jugador del Málaga pese al mal juego del equipo.

"Es muy difícil ser árbitro, le he comentado al auxiliar que era fuera de juego, pero era por un pecho. Hemos cometido nosotros muchos más errores que el árbitro, nunca hablaré mal de los árbitros y menos para justificar un resultado" Claro y conciso ha estado el técnico del equipo boquerón cuando le han preguntado por el gol en fuera de juego, este en vez de rajar de los árbitros los ha alabado.

"Hace falta mejorar muchas cosas. Con todos los reajustes que hemos tenido que hacer, necesitamos mejorar muchas cosas, situaciones que se vienen produciendo que intentamos erradicar y no conseguimos. Tenemos que ser más profundos, dar más soluciones cuando tenemos el balón como en la segunda parte" Y con esta declaración llegaba a su fin la rueda de presa de Míchel.